El CAC-40 de París suma su sexta jornada seguida a la baja al caer el 0,82 %

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París, 18 ago (EFE).- El principal índice de la Bolsa de París, el CAC-40, cayó este martes un 0,82 % y encadenó así su sexta caída consecutiva debido a los temores inflacionistas surgidos por un incremento de la inestabilidad geopolítica.

El CAC-40 cerró en los 8.509,36 puntos, con veintitrés valores en rojo, uno sin cambios y dieciséis en verde.

El fabricante de semiconductores STMicroelectronics, que se había disparado el lunes el 5,15 % por las perspectivas positivas en el área de la inteligencia artificial (IA), lideró hoy las pérdidas, con un desplome del 7,64 %.

Dos firmas del sector industrial, Schneider Electric (-4,42 %) y Legrand (-4,01 %), secundaron las caídas.

En verde, destacó el fabricante de material óptico Essilor Luxottica, que avanzó el 2,57 %. EFE