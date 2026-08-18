Sheinbaum niega que se haya investigado a un hijo de López Obrador por contrabando

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Ciudad de México, 18 ago (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, negó este martes que Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), haya estado bajo la mira de las autoridades por contrabando de combustibles y exigió a Estados Unidos presentar pruebas si pretende vincular la revocación de su visa con algún delito.

“No estuvo y como lo mencioné el viernes, desde nuestro punto de vista este es un asunto político”, respondió la mandataria al ser cuestionada sobre versiones que relacionan al hijo del exmandatario con una red de “huachicol fiscal”, como se conoce en México al contrabando de combustibles para evadir impuestos.

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La postura de Sheinbaum se da después de que la dirigencia del opositor Partido Acción Nacional (PAN) exigiera investigar a López Beltrán por presuntos nexos con redes de contrabando de combustible, tras conocerse la revocación de su visa estadounidense.

“Si hay un delito que perseguir, hay los mecanismos para que nos den la información”, aseveró la mandataria durante su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional.

La gobernante sostuvo que la retirada de una visa es una decisión exclusiva de Washington, pero advirtió que cualquier señalamiento penal debe estar sustentado en evidencias.

“Entonces, ¿hay algún delito? Que se muestre el delito (...) tiene que haber pruebas, siempre tiene que haber pruebas. Porque si no es un asunto de injerencia”, afirmó.

Sheinbaum consideró que la decisión estadounidense tiene motivaciones políticas y acusó a sectores del Gobierno de Estados Unidos de utilizar este tipo de medidas contra el proyecto político que representa.

La presidenta afirmó además que Estados Unidos “siempre busca que México se convierta en un tema para su elección”, en referencia a los comicios de noviembre en ese país, aunque descartó que la controversia implique una ruptura en las relaciones bilaterales.

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En ese sentido, reivindicó la política de “coordinación sin subordinación” de su Gobierno frente a Washington y enfatizó que “en México deciden los mexicanos, no decide nadie más”.

La mandataria también acusó a la oposición mexicana de utilizar la polémica para atacar a su Gobierno porque, afirmó, “como la oposición no tiene proyecto de nación, utilizan esto para atacar”.

Sheinbaum defendió además las acciones emprendidas contra el contrabando de combustibles y aseguró que este delito "disminuyó muchísimo" gracias, entre otras medidas, a un mayor control de las aduanas.

La jefa de Estado adelantó que pidió a la Fiscalía General de la República (FGR) informar sobre las investigaciones y detenciones relacionadas con estas redes, mientras que su Gobierno prepara datos de las secretarías de Energía y otras dependencias sobre el combate al comercio ilegal de combustibles. EFE

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