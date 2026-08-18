Milán retrocede un 1,06 % lastrada por el sector tecnológico y la tensión en Oriente Medio

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Roma, 18 ago (EFE).- La Bolsa de Milán cerró este martes en negativo y su índice selectivo FTSE MIB retrocedió un 1,06 %, hasta los 53.017,84 puntos, lastrada por el desempeño de los valores tecnológicos y el repunte de las hostilidades en Oriente Medio.

Por otro lado, el índice general FTSE Italia All-Share bajó un 1,08 % ,hasta situarse en los 55.616,66 enteros.

Durante la jornada cambiaron de manos 291 millones de acciones por un valor de unos 2.844 millones de euros (unos 3.292 millones de dólares).

El parqué milanés comenzó la sesión con contención, pero fue acentuando las pérdidas a medida que avanzaba la tarde, arrastrado por la apertura a la baja en Wall Street y las tomas de beneficios en el sector tecnológico tras las subidas de las jornadas previas.

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Las empresas con peores resultados de la jornada fueron STMicroelectronics, con una caída del 7,57 %, el fabricante de cables Prysmian (-4,88 %) y la cementera Buzzi (-3,35 %).

También registraron pérdidas la aeroespacial Avio (-3,25 %) y Finecobank (-3,13 %).

En contraste, lideró las ganancias la red de cobros Nexi, que subió un 1,97 %, seguida de la gasística Snam (1,26 %); la petrolera Eni (0,95 %); la energética A2A (0,75 %) y la red eléctrica Terna (0,47 %). EFE

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