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La Alhambra permanecerá cerrada esta tarde tras los nuevos terremotos y réplicas

09/07/2025 Un grupo de turistas visita la Alhambra de Granada. POLITICA JUNTA DE ANDALUCÍA
09/07/2025 Un grupo de turistas visita la Alhambra de Granada. POLITICA JUNTA DE ANDALUCÍA
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El Patronato de la Alhambra y el Generalife, dependiente de la Consejería de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte, ha decidido finalmente que el conjunto monumental permanecerá cerrado esta tarde debido a la actividad sísmica registrada este martes.

Así lo ha comunicado la Junta en una nota de prensa en la que recordaba que esta mañana, tras el primer terremoto de magnitud 4.6, se activó el protocolo de desalojo en la Alcazaba. A las 11,00 horas se suspendió el acceso a los Palacios Nazaríes, agilizando las visitas en curso para garantizar una salida ordenada debido a la complejidad del recorrido.

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Posteriormente, a las 11,45 horas, se completó la evacuación del Generalife y de la zona interior de los jardines. El equipo de Conservación del Patronato continúa realizando una inspección detallada de las instalaciones, tarea para la cual se ha solicitado el apoyo de un grupo de expertos de la Universidad de Granada (UGR). El equipo directivo se mantiene reunido para evaluar la situación y determinar las medidas futuras a adoptar, que siempre serán "acordes con los más altos estándares de seguridad".

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