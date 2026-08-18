Detienen en Bolivia a exasesor de Milei dentro de investigación por ataque a su expareja

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La Paz, 18 ago (EFE).- El argentino Fernando Cerimedo, exasesor del partido del presidente Javier Milei, La Libertad Avanza (LLA), fue arrestado en Bolivia dentro de una investigación por un ataque armado sufrido por su expareja, una activista política, en la región oriental de Santa Cruz, confirmó este martes la Policía.

Cerimedo, a quien los medios locales identifican como asesor del presidente boliviano, Rodrigo Paz, fue arrestado por agentes en el aeropuerto de Viru Viru cuando llegaba a Santa Cruz procedente de La Paz, dijo a los medios el comandante departamental de esa región, coronel David Gómez.

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Según Gómez, la Policía tuvo conocimiento de que Cerimedo y la activista Nadia Beller, la víctima del ataque armado, tuvieron "en días pasados un problema de carácter sentimental", por lo que se desplegó al personal del aeropuerto de Viru Viru en Santa Cruz, "donde se procedió al arresto de esa persona".

"En este momento (Cerimedo) se encuentra en la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (Felcc), a la espera de que se tome la declaración informativa en presencia del fiscal y de su abogado, con la finalidad de poder también cumplir lo que establecen los procedimientos y la normativa vigente", señaló el jefe policial.

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La Policía indaga si Cerimedo tuvo "algún tipo de participación" en el ataque contra Beller y "en la investigación se confirmará o se descartarán las hipótesis" que manejan los agentes, agregó Gómez.

Cerimedo es fundador y director del medio digital 'La Derecha Diario', se considera militante de la derecha mundial y es conocido por sus enfrentamientos periódicos con periodistas y con adherentes a la izquierda.

Creó su propia empresa de publicidad y marketing llamada 'Numen', que cuenta con oficinas en varias ciudades de Latinoamérica, y dirige su propia academia que ofrece cursos de mercado digital y político en Argentina, Chile, Colombia, México y Estados Unidos.

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Nadia Beller, una abogada, activista y analista política que ha tenido vínculos con la izquierda y la derecha bolivianas, fue atacada el lunes en la noche por dos desconocidos cuando se encontraba en las puertas de un hotel en la ciudad de Santa Cruz, la más poblada del país.

En las imágenes de una cámara de seguridad difundidas por medios locales se observa el momento en el que dos hombres vestidos como repartidores de comida a domicilio se acercan a Beller, uno le dispara varias veces y el segundo le roba sus pertenencias y huye.

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Según el comandante policial de Santa Cruz, los hombres llegaron hasta el lugar en una motocicleta que no funcionó cuando iban a escapar, por lo que robaron un vehículo similar a una persona que se encontraba al frente del hotel donde ocurrió el ataque.

Gómez confirmó que Beller fue trasladada a una clínica donde fue operada para la extracción de las balas y se espera su recuperación para tomarle una declaración sobre el suceso. EFE