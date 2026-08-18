Trump confirma que no hay conversaciones previstas con Irán tras expirar el acuerdo suscrito en junio

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha confirmado este martes que "no hay conversaciones ni diálogo" previsto con Irán y que el bloqueo naval sobre el estrecho de Ormuz sigue vigente tras expirar el acuerdo suscrito entre las partes el pasado mes de junio.

"No hay conversaciones ni diálogo en curso ni programado con la República Islámica de Irán. El bloqueo naval sigue plenamente vigente. El estrecho de Ormuz está abierto y operativo. Todas las minas marítimas han sido retiradas o detonadas", ha aseverado en un mensaje publicado en sus redes sociales.

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Poco antes, el jefe de la Casa Blanca ha publicado una imagen en la que declaraba el estrecho como "nuevo territorio" de Estados Unidos, en medio de la retórica cruzada entre Washington y Teherán tras expirar el memorando de entendimiento de 14 puntos, que contemplaba una tregua para negociar un acuerdo definitivo en un plazo de 60 días.

El plan incluía la cuestión nuclear iraní, la reapertura sin peajes del estrecho de Ormuz y la creación de un fondo de reconstrucción para Irán de 300.000 millones de dólares. Asimismo, fijaba el fin de las sanciones estadounidenses, incluyendo aquellas en el seno de Naciones Unidas o del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) y de todas las sanciones directas o secundarias de Washington.

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