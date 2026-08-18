Hansi Flick: "Estamos listos para luchar por todo"

Guardar

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, ha comentado este martes que el equipo está "listo para luchar por todo" esta temporada y que para conseguirlo necesitarán la "pasión, energía y apoyo" de los aficionados, ya que considera que estos fueron clave el curso pasado en la consecución el título de Liga.

"Esta pretemporada es diferente. Hace una semana, 8 jugadores regresaron a los entrenamientos, así que tenemos que adaptarnos esto. Pero lo que vi la semana pasada es que la calidad ha aumentado mucho. Estoy muy contento con lo que he visto en los entrenamientos. Tenemos un buen equipo y estamos listos para luchar por todo", afirmó el entrenador del FC Barcelona en los medios del club.

PUBLICIDAD

Flick se mostró feliz por jugar "el primer partido en casa", con los aficionados en el Camp Nou en el duelo de Trofeo Joan Gamper. "Es genial, porque la temporada pasada ganamos todos nuestros partidos en casa en la Liga. Para nosotros fue muy importante ganar la Liga, y el apoyo de la afición fue fantástico. Necesitamos su pasión, su energía y su apoyo", apuntó.

El alemán confirmó que Raphinha será el capitán, y que hasta que se cierre la plantilla y haya una votación el segundo y tercer capitán serán Eric García y Pedri. "Creo que también tendremos más jugadores o habrá otros que se irán. Cuando termine el mercado haremos la votación", añadió.

PUBLICIDAD

Por último, habló de su relación con Frenkie de Jong: "Ahora está lesionado y por eso no está entre los capitanes. Mi relación con Frenkie es muy buena. Es un jugador muy profesional. Siempre hablo con él todo lo que sucede en el equipo o sobre el próximo partido. Realmente hablamos mucho. Para mí es importante. Tiene mucha calidad y nos puede aportar", concluyó.