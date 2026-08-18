Gobierno Bolivia pide investigación "seria" sobre suceso que involucra a exasesor de Milei

Guardar

La Paz, 18 ago (EFE).- El Gobierno de Bolivia pidió este martes una investigación "seria y profunda" tras el ataque armado sufrido por la expareja del argentino Fernando Cerimedo, un suceso por el cual el exasesor del partido del presidente Javier Milei, La Libertad Avanza (LLA), fue arrestado.

En una declaración a los medios, el ministro boliviano de Gobierno (Interior), Marco Antonio Oviedo, expresó su "solidaridad" con la abogada y activista Nadia Beller, la expareja de Cerimedo que fue víctima del ataque ocurrido el lunes en la noche en la región oriental de Santa Cruz.

PUBLICIDAD

Oviedo aseguró que desde que conoció del suceso y de "la presunta participación del señor Fernando Cerimedo" en el mismo, dio instrucciones al comandante departamental de la Policía de Santa Cruz "para que actúe de manera inmediata, como corresponde en este tipo de casos".

"Actualmente, el señor Cerimedo está a disposición de las autoridades competentes y hoy la investigación se encuentra bajo competencia del Ministerio Público. En Bolivia nadie está por encima de la ley y pedimos una investigación seria y profunda de este tema", manifestó.

PUBLICIDAD

El ministro agregó que se ofrecerá información sobre el caso conforme "a los avances de la investigación".

Cerimedo, a quien los medios locales identifican como asesor del presidente boliviano, Rodrigo Paz, fue arrestado por agentes en el aeropuerto de Viru Viru cuando llegaba a Santa Cruz procedente de La Paz, dijo a los medios el comandante departamental de esa región, coronel David Gómez.

PUBLICIDAD

Según Gómez, la Policía tuvo conocimiento de que Cerimedo y Beller tuvieron "en días pasados un problema de carácter sentimental", por lo que se desplegó al personal del aeropuerto de Viru Viru, "donde se procedió al arresto de esa persona".

El jefe policial confirmó que el argentino "se encuentra en la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (Felcc), a la espera de que se tome la declaración informativa en presencia del fiscal y de su abogado" y que se indaga si tuvo "algún tipo de participación" en el ataque contra Beller.

PUBLICIDAD

Cerimedo es fundador y director del medio digital 'La Derecha Diario', se considera militante de la derecha mundial y es conocido por sus enfrentamientos periódicos con periodistas y con adherentes a la izquierda.

Creó su propia empresa de publicidad y marketing llamada 'Numen', que cuenta con oficinas en varias ciudades de Latinoamérica, y dirige su propia academia que ofrece cursos de mercado digital y político en Argentina, Chile, Colombia, México y Estados Unidos.

PUBLICIDAD

Nadia Beller, una abogada, activista y analista política que ha tenido vínculos con la izquierda y la derecha bolivianas, fue atacada el lunes en la noche por dos desconocidos cuando se encontraba en las puertas de un hotel en la ciudad de Santa Cruz, la más poblada del país.

En las imágenes de una cámara de seguridad difundidas por medios locales se observa el momento en el que dos hombres vestidos como repartidores de comida a domicilio se acercan a Beller, uno le dispara varias veces y el segundo le roba sus pertenencias y huye.

PUBLICIDAD

La Policía espera la recuperación de la abogada para tomarle una declaración sobre el suceso. EFE

(foto)(video)