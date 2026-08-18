Frasers Group roza el 48% de Hugo Boss al cierre del plazo de aceptación de su OPA

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Frasers Group, controlado por el magnate Mike Ashley, ha alcanzado una participación del 47,89% en Hugo Boss tras expirar el pasado 13 de agosto el plazo adicional para adherirse a su oferta pública de adquisición sobre la firma textil alemana.

Según ha informado a la Bolsa de Londres en un comunicado, Frasers Group recibió la aceptación de su oferta por parte de 12,15 millones de acciones de Hugo Boss, lo que representa aproximadamente un 17,62% del capital social y los derechos de voto de la alemana.

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En consecuencia, al expirar el plazo adicional de aceptación de la oferta, el número de acciones de Hugo Boss en poder de Frasers era de 33,05 millones, lo que corresponde aproximadamente al 47,89% del capital social y los derechos de voto de la firma textil.

El pasado 10 de junio, Frasers Group anunció su intención de presentar una oferta pública de adquisición voluntaria para adquirir las acciones que no controlaba aún de Hugo Boss a un precio de 38 euros por acción, lo que valoraba en unos 1.925 millones de euros el paquete accionarial fuera de su control.

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En respuesta, el consejo de administración y el consejo de supervisión de Hugo Boss recomendaron de forma conjunta y unánime a los accionistas de empresa germana que no aceptasen la oferta del dueño de Sports Direct al considerar que el precio de 38 euros por acción previsto no reflejaba adecuadamente las perspectivas de la empresa independiente ni su potencial futuro de creación de valor, ya que suponía una prima de apenas el 4% sobre el precio de las acciones antes de conocerse la oferta.