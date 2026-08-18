Desalojados 200 vecinos y tres afectados por el incendio de un garaje comunitario de Tomares

18/08/2026 Actuación de los Bomberos del Consorcio provincial en el incendio de Tomares POLITICA ANDALUCÍA ESPAÑA EUROPA SEVILLA AUTONOMÍAS DIPUTACIÓN DE SEVILLA

Guardar

Tres personas han sido asistidas y más de 200 vecinos han tenido que ser desalojados en prevención tras el incendio registrado este lunes en un garaje comunitario situado en la localidad sevillana de Tomares.

Según ha detallado el Servicio de Emergencias 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita a la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta, a las 16,30 horas, una quincena de llamadas alertaron del incendio en un garaje comunitario situado en la Plaza de las Nieves.

PUBLICIDAD

De esta manera, se activó desde la sala coordinadora a los Bomberos de la Diputación Provincial, al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a la Policía Local y a la Guardia Civil y hasta el lugar se movilizaron también efectivos de los municipios sevillanos de Mairena del Aljarafe, Santiponce, Sanlúcar y La Rinconada, junto con la unidad de mando.

El fuego, al parecer, comenzó en una moto y posteriormente se propagó a más vehículos, por lo que como medida preventiva, entre 200 y 300 vecinos han sido desalojados de tres bloques, cada uno de ellos con alrededor de un centenar de viviendas, según fuentes de la Policía Local.

PUBLICIDAD

A última hora de la noche, los residentes del bloque uno pudieron regresar a sus domicilios, aunque los vecinos de los bloques dos y tres no pudieron volver a sus viviendas y fueron realojados en hoteles y en casas de familiares.

Los servicios sanitarios han atendieron a tres personas, aunque ninguna de ellas requirió traslado hospitalario, mientras que los bomberos realizaron labores de revisión y aseguramiento del garaje y de los bloques afectados.

MÁS DE UNA VEINTENA DE EFECTIVOS DEL CONSORCIO PROVINCIAL

22 profesionales y ocho vehículos pertenecientes al Consorcio Provincial de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Provincia de Sevilla, de los parques de Mairena del Aljarafe, La Rinconada, Sanlúcar la Mayor y Santiponce, han intervenido en el incendio.

PUBLICIDAD

El lugar del incendio ha sido un rasante bajo cuatro edificios de siete plantas cada uno, en el que el fuego ha calcinado cinco automóviles y tres motocicletas y que ha obligado a los bomberos a evacuar a 500 residentes.

Asimismo, ha quedado controlado en torno a las 21,00 horas de este lunes, aunque la actuación de los profesionales se ha prolongado con la inspección de cada una de las viviendas de los cuatro bloques, a fin de evaluar la posibilidad de que los vecinos y vecinas puedan volver con total garantía a sus domicilios.

PUBLICIDAD

En esta línea, desde la Diputación han señalado que se da la circunstancia de que la intervención bajo rasante es "una de las más peligrosas" en las que participan los efectivos contra emergencias, por la complejidad técnica que conlleva.