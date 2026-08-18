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De la Espriella: reconstrucción por el terremoto costará más de 9.500 millones de dólares

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Bogotá, 17 ago (EFE).- El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, dijo este lunes que la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto costará al menos 30 billones de pesos (unos 9.500 millones de dólares), según estimaciones de una firma privada.

"Una firma privada modeló pérdidas físicas directas en Chocó, Valle del Cauca, Risaralda, Quindío y Caldas, cercanas a los 30 billones de pesos", indicó el mandatario en una alocución al país.

De la Espriella agregó que la reconstrucción de edificaciones costará alrededor de 24,5 billones de pesos (unos 7.800 millones de dólares) y la de la infraestructura 5,5 billones (unos 1.700 millones de dólares), y agregó: "Imagínense ustedes la dimensión del desastre". EFE

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