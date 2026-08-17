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Shakira reconstruirá la universidad y diez colegios afectados por el terremoto en Chocó

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Quibdó (Colombia), 17 ago (EFE).- La cantante colombiana Shakira anunció este lunes que reconstruirá la Universidad Tecnológica del Chocó, dañada por el terremoto que sacudió a Colombia el pasado 10 de agosto, y que junto al filántropo estadounidense Howard Graham Buffett impulsará la construcción de diez nuevos colegios en el departamento.

"Voy a dedicar todos mis esfuerzos personales a reconstruir la Universidad Tecnológica del Chocó (...) Howard va a ayudarnos con (la Fundación) Pies Descalzos a construir diez escuelas nuevas en el Chocó, por eso era tan importante traerlo, por eso era tan importante venir hoy", dijo Shakira a periodistas en una visita con Buffett a Quibdó, capital del Chocó.

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La cantante señaló que "cada día que los niños no van a la escuela, es un día en que pausamos su futuro, y eso no lo podemos permitir". EFE

(foto)(video)

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