Llegará a Broadway musical "10 Things I Hate About You" con libreto de Dunhan y Huang

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Nueva York, 17 ago (EFE).- El musical "10 Things I Hate About You" con libreto de Lena Dunhan y Jessica Huang llegará a los escenarios de Broadway, con un preestreno en agosto de 2027, para transportar al público a la comedia romántica de la década de 1990 que llevó al éxito a Julia Stiles, Heath Ledger y Joseph Gordon-Levitt .

Mientras, la dirección y coreografía será de Christopher Wheeldon, ganador de un premio Tony, la música está en manos de Carly Rae Jepsen y las letras de Ethan Gruska, señaló este lunes la revista Variety.

El exitoso filme que estrenó en marzo de 1999 fue una adaptación de "La fierecilla domada" de William Shakespeare y cuenta la historia de dos hermanas, Kat y Bianca Stratford. Su padre, muy estricto, no permite que la menor, Bianca, tenga novio hasta que su hermana tenga uno primero.

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Un nuevo estudiante que llega al instituto intenta conquistar a Bianca, ella le sugiere que le presente a alguien a su hermana y así éste - Cameron- se convierte en celestino y le paga a Patrick Verona, uno de los chicos malos de la escuela para que invite a salir a Kat, recordó la revista.

De acuerdo a Variety, esta nueva producción se centrará en crecer, descubrirse uno mismo y negarse a vivir según las expectativas ajenas.

Aún no se ha anunciado el elenco que estará en el escenario. EFE