El Instituto de Medicina Legal identifica a 300 víctimas del terremoto en Colombia, entre ellas 22 menores

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El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Colombia ha afirmado este lunes haber identificado a 300 de los 304 cuerpos que ha recibido de víctimas derivadas del terremoto registrado el pasado 10 de agosto en el noroeste del país.

Así lo ha confirmado en su último reporte de víctimas identificadas, en el cual ha precisado que entre los 300 cuerpos identificados se encuentran 22 menores de edad. Del mismo modo, la entidad ha cifrado en 348 el número de personas reportadas como desaparecidas.

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Este mismo lunes, el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), David Santiago Tamayo, ha pedido a los alcaldes y gobernadores de los territorios afectados no comenzar la fase de remoción de escombros "hasta que se tenga la absoluta certeza de que no hay esperanza de encontrar supervivientes".

Con relación a esta etapa, Tamayo ha recomendado a los lugares en los que se de comienzo a ella tener conformado un comité de demoliciones así como el acordonamiento "una cuadra a la redonda" con el ingreso exclusivo para personal especializado y para profesionales de Fiscalía y del Instituto de Medicina Legal.

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Las autoridades colombianas han rebajado, de acuerdo con su último balance, a 287 la cifra de muertos por el seísmo de magnitud 7,4 registrado la pasada semana, así como ha elevado a 4.147 el saldo de personas heridas.