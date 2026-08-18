ACNUR alerta de que la crisis de desplazados en Líbano continúa pese al regreso de más de 850.000 personas

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La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, ha alertado este martes de que la crisis en Líbano está lejos de resolverse pese al regreso de más de 850.000 desplazados al sur del país, donde el Ejército se está desplegando pese a denunciar ataques e incumplimientos del acuerdo por parte de Israel.

Aunque la mayoría de las personas desplazadas han regresado a sus lugares de origen, muchas se enfrentan a viviendas dañadas, una destrucción generalizada y la falta de servicios esenciales, ha advertido ACNUR, que señala que la crisis de desplazados continúa en el sur del país.

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En torno a 860.000 personas han regresado a sus zonas de origen, mientras que unas 360.000 siguen desplazadas, incluidas al menos 22.000 que viven en alojamientos colectivos, con muchas personas que se establecen con familiares o en apartamentos alquilados y hacinados.

Así las cosas, ACNUR recalca que la situación de seguridad en Líbano "sigue siendo frágil" y las necesidades humanitarias de cientos de miles de personas son "enormes". "Aunque la intensidad de las hostilidades ha disminuido, los ataques aéreos siguen poniendo en riesgo muchas vidas", ha señalado en un comunicado.

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El organismo insiste en que las restricciones a la movilidad, la actividad militar y los riesgos relacionados con los restos explosivos de guerra continúan afectando amplias zonas del sur de Líbano y la región del Valle de la Becá.

Pese a que el retorno es masivo, ACNUR señala que más de un millón de personas salieron de sus hogares y a muchas todavía les es imposible regresar debido a la gran cantidad de escombros, la inseguridad, la falta de acceso a sus comunidades y los daños generalizados en la infraestructura.

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"Líbano no se encuentra aún en una fase post-crisis, sino que sigue enfrentándose a una situación compleja de desplazamiento y a riesgos de protección. Las familias desplazadas desean regresar lo antes posible, y la asistencia humanitaria sostenida, el apoyo a la recuperación, la retirada de escombros, los esfuerzos de reconstrucción y una mejora de la seguridad son esenciales para posibilitar soluciones sostenibles para las poblaciones afectadas", ha señalado.

Respecto a la respuesta humanitaria, ACNUR recuerda que solo el 48% de la demanda de fondos para cubrir las necesidades en el terreno se ha cubierto. En términos generales, la operación de ACNUR en Líbano para 2026 solo ha recibido el 24% de los 472,3 millones de dólares (unos 407 millones de euros) que necesita para cubrir sus requerimientos totales.

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