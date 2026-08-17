Recortes de ayuda internacional dejan al borde del cierre a entidades para discapacitados

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Ginebra, 17 ago (EFE).- Los recortes sin precedentes de la ayuda internacional están dejando a las organizaciones que atienden a las personas con discapacidad sin recursos para mantener sus programas esenciales, dijo este lunes Handicap International, una organización suiza de reconocido prestigio en este ámbito.

La entidad señaló que el 14 % de las organizaciones que trabajan en favor de los discapacitadas podrían cerrar si se mantiene la tendencia actual, que ha descrito como la "contracción de la ayuda más brutal de la historia moderna", de acuerdo con los resultados de un sondeo que realizó en más de 35 países.

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Precisó, asimismo, que 2025 fue el año de mayor descenso anual de la ayuda oficial al desarrollo, con una caída mundial del 23 %, después de que los cinco mayores donantes mundiales (Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, Japón y Francia) redujeran sus presupuestos para ayuda en el mismo año.

El 79 % de entidades que trabajan directamente con personas con discapacidad dijeron haber sufrido recortes de financiación "graves" o "muy graves" en los últimos 18 meses, mientras que el 72 % tuvo que cancelar o suspender al menos un programa o actividad.

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El sondeo también evidenció que los discapacitados que ya sufren otras formas de exclusión se encuentran entre los más perjudicados, con el 85 % de las organizaciones que identificaron a los niños como uno de los grupos más afectados, seguido de las mujeres, niñas y las personas mayores con discapacidad.

En el caso de los menores, la interrupción de los servicios de rehabilitación, nutrición y educación se convierte en abandono escolar, malnutrición y retrasos irreversibles en el desarrollo, mientras que las mujeres y niñas con discapacidad están más expuestas a la violencia de género.

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Aunque el desmantelamiento de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) es visto como el mayor detonante de esta situación, Handicap International también alertó sobre la posibilidad de que Suiza, país donde tiene su sede, opte próximamente por un "repliegue" de su financiación a la cooperación internacional.

Por ello, la organización ha lanzado una petición para que Suiza incluya de forma explícita a las personas con discapacidad en su ayuda humanitaria y prevé presentar una moción en este sentido ante el Gobierno. EFE