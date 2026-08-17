Air Europa amplía la cobertura de cambios de billetes en Colombia tras el terremoto

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Air Europa ha ampliado la flexibilización en las condiciones de cambio de billete gratuito hacia y desde Colombia con conexión doméstica a los aeropuertos afectados por el reciente terremoto, extendiendo el cambio de fecha para un nuevo vuelo una semana más, hasta el 31 de agosto, inclusive.

Esta cobertura se aplica para los billetes emitidos hasta el 10 de agosto y para los vuelos programados entre ese mismo día y hoy lunes, 17 de agosto, tal y como ha descrito en su página web.

En el caso de los vuelos para una fecha posterior a este martes, 18 de agosto, desde la aerolínea española ha informado que no es necesario realizar ninguna gestión por el momento.

"Nuestro objetivo es comunicar cualquier actualización con la máxima antelación posible y te mantendremos informado de cualquier novedad relevante", ha añadido al respecto, recomendando a los viajeros estar atentos a las comunicaciones oficiales y al correo electrónico asociado a su reserva.

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Además, Air Europa también ofrece cambio de ruta gratuito hacia/desde cualquier aeropuerto de Colombia en los que operan o sus colaboradores y también hacia/desde Guayaquil, Quito y Panamá, en la misma cabina hasta el 31 de agosto, inclusive.

POLÍTICAS DE IBERIA Y WORLD2FLY

Con respecto a otras compañías, Iberia dispone de condiciones similares, según confirmó a Europa Press, permitiendo el cambio de billete emitido hasta el 10 de agosto y para vuelos desde ese día hasta el 14 de agosto, con nueva fecha hasta el 31 de este mes.

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En su caso, el acople será en la misma clase que el billete original o la más baja disponible en la misma cabina. Solo se permitirá cambio de origen o destino cuando el cliente opte por iniciar o finalizar su viaje en Bogotá al no poder llegar a su destino.

Por su parte, World2Fly (Iberostar) dispone de cambios sin penalización ni gastos adicionales para vuelos a Cali. Incluye la posibilidad de modificar el vuelo a Cali, en función de la disponibilidad, hasta 30 días después de la fecha del vuelo original. Estas medidas permanecerán vigentes hasta el próximo domingo, 23 de agosto.

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