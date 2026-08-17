Virgin Trains obtiene licencia para operar hasta 20 trenes al día por el Canal de la Mancha a partir de 2030

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La Oficina de Ferrocarriles y Carreteras de Reino Unido (ORR, por sus siglas en inglés) ha dado luz verde a la operadora ferroviaria Virgin Trains para realizar a partir de 2030 hasta 20 servicios diarios que conectarán Londres con ciudades de Europa continental como París, Bruselas o Ámsterdam a través del Canal de la Mancha, lo que supone un nuevo paso para acabar con el monopolio en el transporte de pasajeros de la empresa Eurostar, controlada por el operador público francés SNCF.

En concreto, este nuevo acuerdo permitirá a Virgin Trains ofrecer hasta 20 servicios diarios de ida y vuelta desde el 1 de octubre de 2030 hasta el 31 de diciembre de 2040.

"Este acuerdo supone un importante paso adelante para introducir competencia en el mercado de los servicios ferroviarios internacionales, impulsando el crecimiento económico y ofreciendo importantes beneficios a los pasajeros que viajan entre Londres y Europa continental", ha indicado el regulador británico de trenes en un comunicado.

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De esta manera, la compañía británica ha conseguido superar un nuevo obstáculo regulatorio, aunque todavía debe adquirir el material rodante, asegurar el acceso a otras redes ferroviarias y obtener las aprobaciones de seguridad de la ORR y las autoridades competentes de la Unión Europea.

"Este es un importante paso adelante para impulsar la competencia y el crecimiento en el mercado de los servicios ferroviarios internacionales, y celebramos los avances logrados por Virgin Trains y London St Pancras High Speed. Si bien aún queda trabajo por hacer, apoyamos a Virgin y al sector en general para que desarrollen servicios internacionales", ha destacado el subdirector de acceso e internacional de la ORR, Martin Jones.

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Ya el pasado mes de octubre, el regulador británico permitió a Virgin Trains acceder al depósito internacional de Temple Mills, "un importante primer paso para poder operar servicios ferroviarios transfronterizos a través del túnel del Canal de la Mancha", indicó la ORR entonces.