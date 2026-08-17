Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 17 ago (15.00 GMT)

Guardar

Madrid, 17 ago (EFE).-

Ceuta.- El Gobierno de Ceuta ha celebrado este lunes un Consejo de Gobierno extraordinario para analizar la situación de la ciudad, casi veinte días después de la entrada masiva de migrantes desde Marruecos, y adoptar las medidas que considere necesarias ante una crisis que mantiene tensionados los recursos y servicios públicos.

PUBLICIDAD

(vídeo)(foto)

Ceuta.- El presidente de Ceuta, Juan Vivas, ha advertido este lunes de que acudirá al Poder Judicial para trasladar a sus máximos responsables la situación que atraviesa la ciudad tras la entrada masiva de inmigranes los días 30 y 31 de julio, ante lo que considera una "pasividad" del Gobierno en la respuesta a la crisis.

PUBLICIDAD

(vídeo)(foto)

Qusra (Cisjordania).- Soldados israelíes siguen ocupando una de las viviendas palestinas acosadas por colonos desde hace ocho días en Qusra, en el sur de Nablus (norte de Cisjordania ocupada), en una operación militar en la que no se ha arrestado a ningún atacante y que no permite a los palestinos recuperar la normalidad.

PUBLICIDAD

(vídeo)(foto)

Seúl.- Activistas surcoreanos protestaron este lunes en Seúl contra las maniobras militares conjuntas Ulchi Freedom Shield (UFS), uno de los dos principales ejercicios conjuntos anuales de Seúl y Washington, junto al Freedom Shield de primavera.

(vídeo)(foto)

Maumere (Indonesia).- Al menos 53 personas murieron y 135 resultaron heridas tras el fuerte terremoto de magnitud 7,7 que el sábado sacudió la costa de la isla de Flores, al este del archipiélago, que ha obligado a evacuar a 5.000 personas, mientras las autoridades continúan las labores de rescate.

PUBLICIDAD

(vídeo)(foto)

Satar (Indonesia).- Un terremoto de magnitud 5,7 sacudió este lunes la isla indonesia de Flores, en el este del país, sin que se activara la alerta de tsunami, dos días después de que la región fuera golpeada por un fuerte sismo de magnitud 7,7 que deja 53 muertos, 137 heridos y más de 5.000 evacuados.

PUBLICIDAD

(vídeo)(foto)

Ucrania.- El Ministerio de Defensa de Rusia difundió este lunes imágenes de los ataques efectuados por sus fuerzas en distintos puntos de Ucrania durante los últimos días.

(vídeo)(foto)

Sloviansk (Ucrania).- El Servicio de Emergencias de Ucrania informó este lunes que dos personas han fallecido y otras dos han resultado heridas en la región de Donetsk como consecuencia de los bombardeos nocturnos rusos. En Sloviansk, un dron ruso provocó un incendio en el recinto del mercado local, 54 pabellones comerciales resultaron afectados.

PUBLICIDAD

(vídeo)(foto)

Pekín.- El presidente chino, Xi Jinping, reivindicó este lunes el legado del fallecido expresidente Jiang Zemin (1993-2003) como figura clave de la continuidad de la reforma y apertura de China, durante un acto en Pekín por el centenario de su nacimiento.

PUBLICIDAD

(vídeo)(foto)

Jerusalén.- Los miembros del partido conservador Likud votaron este lunes en Jerusalén durante sus elecciones primarias, en las que se determinará la lista de candidatos que representará a la formación en los próximos comicios a la Knéset.

(vídeo)(foto)

Berlín.- Los principales partidos políticos con su campaña en Berlín de cara a las elecciones regionales a la Cámara de Representantes de Berlín previstas para el 20 de septiembre de 2026.

(vídeo)(foto)

Daca.- Bangladés enfrenta una crisis nacional en el suministro de gas y combustibles provocado por fallos técnicos en terminales flotantes clave de gas natural licuado (GNL), así como por una reducción del suministro interno, provocando una baja presión en los hogares y cortes de electricidad.

PUBLICIDAD

(vídeo)(foto)

Hanói.- El fabricante de automóviles y motocicletas vietnamita VinFast vendió 21.781 vehículos eléctricos en julio, lo que eleva sus ventas en los primeros siete meses de 2026 a 137.697 vehículos y sitúa a la empresa en camino de superar con creces el récord del año pasado en su mercado nacional.

(vídeo)(foto)

Pekin.- Los precios de las viviendas nuevas en China cayeron por trigésimo séptimo mes consecutivo en julio en el marco de la prolongada crisis inmobiliaria que vive el país asiático, y lo hicieron a un ritmo ligeramente superior frente a la lectura anterior, mientras las usadas moderaban sus bajadas.

(vídeo)(foto)

Tokio.- El producto interior bruto (PIB) de Japón creció a un ritmo del 0,3 % entre abril y junio, en comparación con el periodo anterior, lo que marca su tercer trimestre consecutivo de crecimiento positivo, impulsado por el gasto público y el aumento de las exportaciones.

(vídeo)(foto)

Bangkok.-Tailandia ha recibido a más de 18,5 millones de visitantes extranjeros entre el 1 de enero y el 1 de agosto de 2026, lo que supone un descenso interanual del 3,19 %, según el Ministerio de Turismo y Deportes.

(vídeo)(foto)

Nairobi.- Activistas kenianos han organizado una manifestación para expresar su preocupación por la rendición de cuentas de la policía, el aumento de las muertes bajo custodia policial, los presuntos secuestros, la presunta conducta delictiva de agentes de policía y la situación general del mando y la confianza de la ciudadanía en el Servicio Nacional de Policía de Kenia.

(vídeo)(foto)

Mar Mediterráneo.- El buque humanitario 'Life Support', de la ONG italiana EMERGENCY, rescató este lunes a 50 personas, dos de ellas en estado crítico, y recuperó los cadáveres de otros siete migrantes que viajaban a bordo de una embarcación de madera en el Mediterráneo, informó la organización.

(vídeo)(foto)

Moscú.- Al menos 35 personas fueron detenidas este lunes frente al Tribunal Supremo de Rusia, que estudia hoy el recurso del partido opositor ruso Yábloko contra su exclusión de las elecciones legislativas de septiembre.

(vídeo)(foto)

Moscú.- Al menos 55 personas fueron detenidas este lunes frente al Tribunal Supremo de Rusia, que estudia hoy el recurso del partido opositor ruso Yábloko contra su exclusión de las elecciones legislativas de septiembre.

(vídeo)(foto)

Barcelona.- Barcelona ha rendido este lunes en la plaza Sant Jaume un emocionado homenaje a las víctimas de los atentados terroristas del 17-A, de los que este año se cumple el noveno aniversario.

(vídeo)(foto)

Abruzzo (Italia).- El Cuerpo Nacional de Bomberos lleva días trabajando para combatir los múltiples incendios forestales que asolan la región de Abruzzo. La situación más crítica se encuentra en el municipio de Roccacasale, en el monte Morrone, cerca de la frontera con la provincia de Pescara.

(vídeo)(foto)

Salamina (Grecia).- Los incendios en la isla griega de Salamina, situada a escasa distancia de Atenas, que causaron la muerte de dos personas y dejaron otras diez heridas, una de ellas de gravedad, han sido controlados este lunes, informó el diario griego Kathimerini.

(vídeo)(foto)

Lieja (Bélgica).- El incendio originado el pasado viernes en el parque natural de Hautes Fagnes, en la provincia de Lieja (centro-este de Bélgica) ya es el mayor de la historia del país tras calcinar hasta el momento cerca de 3.000 hectáreas cerca de la frontera con Alemania y provocar el desalojo de 600 vecinos.

(vídeo)(foto)

Quezón (Filipinas).- Las lluvias monzónicas han provocado inundaciones en Filipinas, obligando a cancelar las clases en muchas escuelas y dificultando el transporte por vías principales.

(vídeo)(foto)

Chelmsford (R. Unido).- Según datos de la Agencia de Medio Ambiente de Reino Unido, cinco embalses clave del país presentan actualmente niveles "excepcionalmente bajos".

(vídeo)(foto)

Sicilia (Italia).- Un excursionista estadounidense de 30 años ha muerto tras ser alcanzado por un rayo en el volcán italiano del Etna (Sicilia, sur) donde estaba escalando por una zona restringida, informan este lunes los medios italianos.

(vídeo)(foto)

Ulán Bator.- Mongolia dio comienzo este lunes en Ulán Bator a la decimoséptima Conferencia de las partes (COP) de la Convención de la ONU de Lucha contra la Desertificación (CNULD), en una inauguración en la que destacó la necesidad de "pasar a la acción".

(vídeo)(foto)

Yakarta.- Indonesia celebró este lunes una ceremonia en el Palacio Presidencial de Yakarta para conmemorar el 81 aniversario de la independencia del país.

(vídeo)(foto)

Banda Aceh (Indonesia).- Decenas de indonesios han participado este lunes en una competición de lucha de almohadas con motivo de la celebración del 81º Día de la Independencia de Indonesia, fecha que conmemora la declaración de independencia del país asiático del control de los Países Bajos el 17 de agosto de 1945.

(vídeo)(foto)

Yakarta.- Indonesios participan este lunes en la "Panjat Pinang", una carrera en la que los participantes tratan de escalar postes engrasados, con motivo del 81º Día de la Independencia de Indonesia, fecha que conmemora la declaración de independencia de Indonesia del control de Países Bajos el 17 de agosto de 1945.

(vídeo)(foto)

Barcelona (España).- El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha visitado este lunes las obras de las nuevas dependencias de Casa Asia en el Palacio de Pedralbes en Barcelona, en una jornada en la que estaba convocado a la Comisión de Asuntos Exteriores del Senado.

(vídeo)(foto)

Nueva York.- El fenómeno meteorológico de El Niño, que implica aguas más cálidas de lo usual en el Pacífico, tiene un 69 % de probabilidad de ser el más fuerte desde que hay registros, avisó el jueves pasado la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, en inglés) de Estados Unidos.

(vídeo)(foto)

Pekín.- La película china de animación 'Niu Lai', estrenada prácticamente sin promoción y con una recaudación mínima durante sus primeros días en cartel, se ha convertido en uno de los fenómenos inesperados del verano tras hacerse viral en las redes sociales del país.

(vídeo)(foto)

Quito.- Una mochila hurtada por imprudencia juvenil, una mafia europea implacable operando en suelo andino y una madrastra dispuesta a adentrarse en un infierno para rescatar a su hijastra, trazan la película ecuatoriana 'Buenos amigos' dirigida por el cineasta cubano Dwight Gregorich, y rodada en apenas 23 días en Quito.

(vídeo)(foto)

Bangalore (India).- Devotos hindúes ofrendan leche, flores y comida a la deidad serpiente Adishesha como parte de la celebración del festival religioso Naga Panchami.

(vídeo)(foto)

Katmandú.- Devotos celebran el festival hindú Naga Panchami, una festividad dedicada al culto de las serpientes donde se ofrendan comida y flores ante estatuas que representan imágenes de deidades serpiente.

(vídeo)(foto)

Barcelona.- El entrenador del FC Barcelona, el técnico alemán Hansi Flick, ha manifestado a los medios del club que el partido amistoso que los azulgranas jugaron ayer en Suiza contra el Basel, en el que ganaron por 2-5, ha sido "una buena prueba" para la plantilla, en un encuentro, ha dicho, en el que los locales no lo pusieron nada fácil.

(vídeo)(foto)

Barcelona.- El delantero Karim Adeyemi y el canterano Xavi Espart han valorado positivamente la pretemporada del Barcelona, que afronta el tramo final de su preparación con buenas sensaciones y con ambos jugadores como protagonistas en los últimos compromisos.

(vídeo)(foto)

epp/EFE

Si quiere conocer otros actos y acontecimientos informativos previstos para hoy o para cualquiera de los próximos 365 días, en España y en el mundo, ponemos a su disposición la Agenda Digital Mundial a la que se accede por Internet y que se actualiza al instante cada vez que EFE conoce una nueva convocatoria. Esta herramienta permite segmentar las previsiones según el interés del usuario.

Para más información sobre éste u otros productos, póngase en contacto con nuestro Departamento de atención al cliente en el teléfono + 34913467245 en horario continuo desde las 07.30 (GMT) horas hasta las 19.00 horas (GMT), o en la dirección electrónica clientes@efe.com.