Ministro peruano se disculpa por expresión "poco feliz" tras lluvias en el sur de Lima

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Lima, 17 ago (EFE).- El ministro de Economía de Perú, Elmer Cuba, se disculpó este lunes por haber emitido una expresión "poco feliz" al pedir que "no se exagere" por una inusual lluvia que el domingo afectó varios distritos del sur de Lima, con un saldo hasta el momento de 298 personas, 62 viviendas, tres escuelas y un mercado afectados.

Cuba declaró en la emisora RPP que usó una "expresión coloquial" al referirse al impacto de las precipitaciones en la capital peruana, poco habituada a este tipo de fenómenos por estar enclavada en medio de un desierto.

"Las obras públicas se arreglan. Tampoco exageremos por un poco de agua en las rodillas, así pasa", declaró previamente el ministro tras asegurar que "en todo el planeta hay lluvias y ocurre lo mismo".

Al referirse a la controversia generada por esta declaración, el ministro dijo que "de ninguna manera expresa" su "sentimiento" hacia sus compatriotas y agregó: "Si alguien se ha sentido ofendido, le pido mil disculpas del caso".

Las primeras declaraciones de Cuba llevaron a la presidenta peruana, Keiko Fujimori, a considerar que el ministro no estaba apreciando la magnitud de los daños causados por las lluvias.

"Yo creo que el ministro de Economía no está viendo la magnitud del daño, de las pérdidas y del dolor de las familias que están teniendo esta tristeza tan grande porque en muchos casos han perdido todo", enfatizó.

Cuba respondió, al respecto, que está de acuerdo "con lo que dice" la gobernante, pero sostuvo que su apreciación inicial fue "una expresión coloquial".

"Viendo con más calma lo que está sucediendo expresa otra preocupación. Me refiero a que en nuestro país todo el tiempo hay lluvias y hay que ver su verdadera magnitud y enfrentarla", acotó.

Admitió, sin embargo, que "en el caso particular de Lima es distinto" porque la ciudad no está acostumbrada a ese tipo de precipitaciones "y una lluvia menor puede ser catastrófica".

"Fue una expresión de verdad poco feliz, doy la página por cerrada", concluyó.

Tras visitar la zona afectada, principalmente los distritos de Villa El Salvador y Chorrillos, Fujimori alertó este lunes que las lluvias pueden repetirse hasta este martes y anunció que se declarará en emergencia el sur de Lima y otras regiones del país.

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La gobernante también anunció que se reestructura la empresa estatal Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) para hacer cambios que permitan corregir las deficiencias que llevaron al colapso de las alcantarillas y desagües.

La lluvia del domingo en la zona sur de Lima tuvo características "intensas y persistentes", según remarcó el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), por lo que se reportaron inundaciones, el colapso de alcantarillas y se cortó la energía eléctrica por razones de seguridad.

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Las autoridades de Perú elevaron el pasado viernes de "fuerte" a "fuerte y extraordinario" su pronóstico sobre la intensidad que tendrá el fenómeno de El Niño Costero en el país, caracterizado por un inusitado incremento de la temperatura del mar del litoral de Perú y Ecuador que causa lluvias torrenciales en la costa.

Por otra parte, se espera que el Fenómeno de El Niño, que se caracteriza por una mayor temperatura del mar en el centro ecuatorial del océano Pacífico, y cuyas ondas que llegan hasta la costa de Sudamérica pueden intensificar El Niño Costero, se extienda hasta marzo de 2027 con magnitudes que variarán entre "fuerte" y "fuerte a muy fuerte". EFE

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