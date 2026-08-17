Lula defiende la explotación petrolera frente a la desembocadura del Amazonas

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Río de Janeiro, 17 ago (EFE).- El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, defendió este lunes el derecho de Brasil a explotar petróleo en un área marina próxima a la desembocadura del río Amazonas pese a las controversias ambientales y climáticas generadas por este proyecto.

"Todos saben de la polémica generada por esta exploración, pero solo hoy supe que estamos a una distancia de más de 500 kilómetros de la desembocadura del Amazonas", afirmó Lula al minimizar las controversias en declaraciones que concedió tras visitar la embarcación desde la que se hace la polémica perforación.

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Lula acudió a la región tan solo tres días después de que la petrolera estatal Petrobras anunciara el hallazgo de hidrocarburos en las perforaciones que realiza a unos 175 kilómetros de la costa del estado de Amapá (norte) en el horizonte exploratorio conocido como Margen Ecuatorial. EFE