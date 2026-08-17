Juez aplaza el juicio estatal contra Luigi Mangione y convoca vista el 10 de diciembre

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Nueva York, 17 ago (EFE).- El juez Gregory Carro, que preside el caso estatal en Nueva York contra Luigi Mangione, aplazó este lunes el juicio por el asesinato del director ejecutivo de UnitedHealthcare, Brian Thompson, que estaba previsto en septiembre, y convocó una audiencia el 10 de diciembre.

El inicio de la selección de jurado en el juicio estatal estaba previsto para el 8 de septiembre, pero Carro ordenó la próxima audiencia el 10 de diciembre para que la Fiscalía pueda responder a la solicitud de los abogados de Mangione para que se desestime el caso argumentando doble enjuiciamiento.

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La defensa de Mangione presentó esa moción después de que el pasado viernes éste se declarara culpable de dos cargos federales por acoso relacionado con el asesinato de Thompson, quien lideraba la mayor compañía de seguros médicos de EE.UU. cuando murió por los disparos del sujeto en Manhattan en diciembre de 2024.

Mangione dijo en la corte que parte de su motivación para disparar a Thompson fueron los fuertes dolores de espalda que enfrentaba tras una fractura vertebral y su frustración con el sistema de seguros.

Carro ordenó que la Fiscalía responda a la moción de la defensa antes del 9 de octubre y emplazó a la defensa a contestar a esos argumentos antes del 30 de octubre, seguido luego por la audiencia del 10 de diciembre.

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Mangione, de 28 años, será sentenciado por el caso federal el próximo 18 de diciembre, y la Fiscalía solicitó que se le imponga una condena de entre 16 a 30,5 años.EFE