(Crónica) El Elche fastidia la fiesta de vuelta a Primera del Deportivo

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RC Deportivo de A Coruña y Elche CF se han repartido los puntos este lunes (1-1) en el último partido de la primera jornada de LaLiga EA Sports, en el que los gallegos, en su regreso a Primera ocho años después, se adelantaron con un tanto del gabonés Pierre-Emerick Aubameyang que el que el equipo ilicitano consiguió neutralizar a falta de un cuarto de hora por mediación de Marc Aguado.

En ABANCA Riazor, el conjunto franjiverde comenzó dominando y amenazó primero en una jugada en la que Fer Niño acabó cayéndose en el área y pidiendo penalti, una reclamación a la que no atendió el colegiado. Ali Houary, en un rechace poco después, obligaba a Leo Román a actuar por primera vez.

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Sin embargo, fueron los de Antonio Hidalgo, que hicieron daño por los costados, los que consiguieron materializar primero sus ocasiones. Tras un remate de Bil Nsongo que repelió Matías Dituro, Lorenzo Amatucci puso un gran pase largo para que Pierre-Emerick Aubameyang batiese con un zurdazo al guardameta argentino e hiciese el primer gol del 'Dépor' en su vuelta a Primera (min.21).

En la reanudación, Jonathan Asp Jensen avisó con un chut que rozó el palo antes de que Leo Román se luciese con una doble parada primero a Germán Valera y, en el rechace, a Gonzalo Villar. Además, Aubameyang se unió al festival de ocasiones en busca del doblete con un remate que despejó el portero visitante.

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El paso adelante en la segunda mitad ofreció frutos al Elche, que vio cómo un centro de Villar llegaba a la altura de un Marc Aguado que cabeceó el esférico al fondo de las mallas para igualar la contienda (min.76).