México confirma la muerte de dos de sus ciudadanos en el terremoto de Colombia

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Ciudad de México, 17 ago (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó este lunes la muerte de dos ciudadanos mexicanos en el terremoto de magnitud 7,4 ocurrido la semana pasada en Colombia y aseguró que su Gobierno brinda apoyo a sus familiares.

“Sí, hay dos mexicanos que lamentablemente fallecieron y la Cancillería está en contacto con las familias”, informó la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

La gobernante mexicana aseveró que familiares de las víctimas viajaron a Colombia con el apoyo de las autoridades mexicanas.

“Incluso las familias se llevaron para allá y se les está dando todo el apoyo”, agregó, sin ofrecer por el momento detalles sobre la identidad de las víctimas ni las circunstancias de sus fallecimientos.

La confirmación ocurre una semana después del terremoto de magnitud 7,4 que golpeó el pasado 10 de agosto el occidente colombiano, con epicentro cerca del municipio de San José del Palmar, en el departamento del Chocó.

El desastre ha dejado cerca de 290 fallecidos, más de 4.000 heridos y más de un centenar de desaparecidos, mientras continúan las labores entre los escombros en las zonas afectadas, entre ellas Cali y Pereira.

En los primeros días posteriores al terremoto, el Gobierno mexicano también trabajó en la localización y atención de sus ciudadanos afectados y repatrió a 36 mexicanos, según reportes difundidos durante la emergencia.

Sheinbaum indicó que México seguirá enviando ayuda humanitaria a Colombia, principalmente con alimentos y medicamentos que fueron solicitados por las autoridades de ese país, aunque reiteró que no se enviaron rescatistas debido a las condiciones que puso el Gobierno colombiano con respecto a la certificación de grupos de rescate.

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“Ya no enviamos a los rescatistas. Ya solamente las despensas que solicitaron y los medicamentos”, apuntó.

México inició la semana pasada un operativo para enviar 58,5 toneladas de ayuda humanitaria a Colombia, después de que el Gobierno colombiano comunicara sus necesidades tras el terremoto. Los primeros dos aviones militares partieron el 12 de agosto con 19,5 toneladas de suministros.

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El Gobierno mexicano había preparado también personal especializado en búsqueda y rescate para desplazarse al país suramericano, pero Colombia estableció requisitos específicos para recibir equipos internacionales durante la emergencia.

Sheinbaum había explicado la semana pasada que las autoridades colombianas solicitaron una certificación adicional para permitir el ingreso del contingente mexicano, por lo que el personal permaneció en México mientras se mantenía el envío de suministros. EFE

(foto)(video)