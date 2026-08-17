El euro supera los 1,16 dólares, máximo desde hace dos meses, pero cae de nuevo después

Guardar

Fráncfort (Alemania), 17 ago (EFE).- El euro subió este lunes y superó los 1,16 dólares, máximo desde hace dos meses en la medida que se han reducido las apuestas de que la Reserva Federal (Fed) subirá sus tipos de interés este año, pero volvió a caer por debajo de ese nivel posteriormente.

El euro se cambiaba hacia las 15.00 horas GMT a 1,1588 dólares, frente a los 1,1579 dólares en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas de la jornada anterior.

El Banco Central Europeo (BCE) fijó el cambio de referencia del euro en 1,1593 dólares.

La semana pasada más cifras débiles de la economía estadounidense apuntalaron las expectativas de que la Fed no subirá el precio del dinero en septiembre.

Las ventas minoristas cayeron en julio un 0,6 %, la mayor caída mensual desde mayo del año pasado, que podría señalar que el consumo se desacelera en Estados Unidos (EE.UU.).

Además, las presiones inflacionistas se han reducido y el mercado laboral ya no crea tantos empleos.

Por ello la Fed, que el miércoles publica las actas de su última reunión de política monetaria, podría mantener en septiembre los tipos de interés en el rango entre 3,50 y 3,75 %.

Sin embargo, los mercados prevén que el BCE subirá en septiembre sus tipos de interés a los depósitos bancarios, ahora en el 2,25 %.

No obstante, la guerra en Oriente Medio y el temor a la inflación, debido al encarecimiento de los precios del petróleo porque el estrecho de Ormuz sigue bloqueado, limita las pérdidas del dólar cuando expira el memorando de entendimiento para un alto el fuego entre EE.UU. e Irán.

PUBLICIDAD

La moneda única se cambió en una banda de fluctuación entre 1,1573 y 1,1614 dólares. EFE