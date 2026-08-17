Agencias
Agregar Infobae enGoogle

Bruselas destaca el trabajo "necesario" de España en las fronteras exteriores de UE tras la crisis en Ceuta

Imagen 3DD3YDDEXBDFRHAVWJEPYMUGGA
Guardar

El comisario europeo de Interior y Migración, Magnus Brunner, ha mantenido una conversación con el ministro del Interior de España, Fernando Grande-Marlaska, en la que ha calificado de "importante y necesario" el trabajo de España para asegurar las fronteras exteriores de la Unión Europea tras la reciente crisis migratoria registrada en Ceuta.

A través de sus redes sociales, el responsable comunitario ha trasladado el respaldo de la Comisión Europea a las autoridades españolas y ha reafirmado la plena disponibilidad de Bruselas para prestar apoyo sobre el terreno.

"Muy buena conversación hoy con el ministro Grande-Marlaska. España está haciendo un trabajo importante y necesario para asegurar nuestras fronteras exteriores compartidas", se lee en el mensaje del comisario europeo.

Asimismo, ha reiterado la disposición de la Unión Europea para desplegar los recursos de las agencias europeas Frontex, Europol y la Agencia de Asilo de la Unión Europea (EUAA) "en la máxima medida posible" si así se requiere.

La conversación se ha producido semanas después tras el cruce masivo a nado de miles de personas hacia Ceuta, que motivó las críticas de varios Estados miembro a la gestión migratoria de España, que relacionaron la reciente regularización extraordinaria de migrantes con la entrada de hasta 80.000 personas al territorio comunitario.

PUBLICIDAD

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Peter Thiel aflora una participación del 1% en la argentina Vista Energy

Peter Thiel aflora una participación del 1% en la argentina Vista Energy

Kanye West dará dos conciertos en Rusia en octubre

Infobae

Sánchez preside una nueva reunión telemática con varios de sus ministros para analizar la situación en Ceuta

Sánchez preside una nueva reunión telemática con varios de sus ministros para analizar la situación en Ceuta

El Gobierno reconoce "el esfuerzo" de la UME en la lucha contra el fuego tras el accidente en Peñas de Riglos (Huesca)

El Gobierno reconoce "el esfuerzo" de la UME en la lucha contra el fuego tras el accidente en Peñas de Riglos (Huesca)

El alero lituano-germano Simonas Lukosius, nuevo refuerzo del Unicaja esta temporada

El alero lituano-germano Simonas Lukosius, nuevo refuerzo del Unicaja esta temporada