Letonia señala que el dron derribado el pasado viernes es ucraniano y entró por Bielorrusia

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El ministro de Defensa de Letonia, Raivis Melnis, ha señalado este lunes que el dron interceptado la madrugada del pasado viernes que realizó una incursión en su territorio procedía de Bielorrusia y es de origen ucraniano, empleado en el contexto de la guerra contra Rusia.

En una entrevista con la cadena pública LTV, el titular de Defensa ha recalcado que los restos del dron se encontraron en el municipio de Balvi, cerca de la frontera con Rusia, pero entró desde Bielorrusia y se trata, probablemente, de un dron ucraniano que atacaba objetivos en Rusia y que fue desviado por contramedidas de guerra electrónica rusas.

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"Existen riesgos de que entren drones. Ucrania, en defensa propia, sigue lanzando drones contra territorio ruso, mientras que Rusia está tomando contramedidas", ha señalado, sobre una investigación que sigue en curso.

Melnis ha recalcado que Riga seguirá derribando los drones que entren en territorio letón, ya que se trata de una cuestión de seguridad de los residentes y de sus bienes.

El ministro de Defensa letón ha reconocido en todo caso en que los equipos antidrones en la frontera siguen siendo insuficientes y ha indicado que continúa con sus planes de desplegar sistemas de fabricación letona a lo largo de toda la frontera con Rusia y Bielorrusia antes de finales de septiembre.

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"Estamos avanzando según lo previsto. Hoy me reuniré con representantes de las Fuerzas Armadas Nacionales, revisaremos la situación actual y evaluaremos si sigue siendo necesario realizar algún ajuste en este plan", ha recalcado sobre el refuerzo de las defensas antiaéreas.

El dron avistado en el oeste de Letonia el pasado viernes fue derribado por parte de aviones de combate de la misión de patrullaje aéreo de la OTAN en el mar Báltico, en un incidente que el Ejército letón achacó a "la guerra electromagnética rusa".

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En las últimas semanas, los cazas de los países de la OTAN han mantenido una postura más agresivas ante las recurrentes incursiones aéreas de drones en el flanco este, optando por derribar dichas aeronaves no tripuladas.