Jesulín de Ubrique, su significativa reacción a la guerra abierta entre su hija Juls y Belén Esteban

17/08/2026 Jesulín de Ubrique EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD

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Jesulín de Ubrique ha reaparecido ante las cámaras después de que su hija Julia Janeiro haya arremetido duramente contra Belén Esteban y la haya tachado de "meme televisivo" y de "sombra" de su padre al darse por aludida con el mensaje compartido en redes por la colaboradora presumiendo de los logros de su hija Andrea Janeiro y afirmando orgullosa que, a diferencia de otras, ella no era una 'nepo baby'.

Después de que la influencer se reafirmarse en sus palabras sobre la madre de su hermana mayor, y revelase que sus padres "siempre están y estarán orgullosos de mí", el torero ha confirmado su apoyo incondicional a su hija con un sorprendente e inesperado gesto.

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Mientras María José se encuentra en Asia inmersa en el rodaje del reality de TVE 'Hasta el fin del mundo' y según la periodista Marisa Martín Blázquez no se habría tomado nada bien el ataque directo de Juls a Belén no tanto por lo que ha dicho de ella sino por verse de nuevo en el ojo del huracán mediático y reavivar una guerra que creía enterrada con la de Paracuellos, Jesulín continúa con sus rutinas y este lunes se ha dejado ver abandonando 'Ambiciones' de lo más relajado y sonriente.

Y aunque no ha querido pronunciarse sobre la guerra abierta entre su hija y su expareja, su reacción ha sido de lo más llamativa cuando la prensa le ha preguntado su opinión sobre las duras palabras de Julia hacia la tertuliana, ya que no ha dudado en levantar el pulgar riendo abiertamente dejando claro que le ha parecido bien lo que la joven ha dicho sobre la madre de su hija Andrea.

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