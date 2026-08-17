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La centrocampista del Barça Clara Serrajordi, seis semanas de baja por una lesión en la muñeca

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La centrocampista del FC Barcelona Clara Serrajordi estará unas seis semanas de baja debido a una fractura no desplazada de la apófisis estiloides del radio derecho, por la que tuvo que abandonar la concentración de la selección española sub-20 para el Mundial de la categoría, que se celebrará en Polonia del 5 al 27 de septiembre.

"La jugadora del primer equipo, Clara Serrajordi, presenta una fractura no desplazada de la apófisis estiloides del radio derecho sufrida durante la concentración con la selección española sub-20. La jugadora seguirá un tratamiento conservador. El tiempo estimado de recuperación es de seis semanas", informó el FC Barcelona este lunes.

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Así, la centrocampista, que abandonó este sábado la concentración de cara al Mundial Sub-20 de Polonia por una lesión en su muñeca derecha, según avanzó la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), aunque sin conocer el alcance de la lesión, no estará en la cita mundialista. España debutará en el torneo el próximo 7 de septiembre en el primer partido del grupo F frente a Nigeria.

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