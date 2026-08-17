La aspiradora sin cable Shark Cordless Vacuum detecta el tipo de suelo y ajusta la limpieza de manera inteligente

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La marca Shark ha presentado Shark Cordless Vacuum, una aspiradora sin cable que detecta de manera inteligente el tipo de suelo para justar la limpieza y que evita enredones al eliminar el pelo que recoge.

Shark Cordless Vacuum (IY143HEU) está diseñada para facilitar la limpieza diaria con un diseño sin cable que ofrece hasta 40 minutos de autonomía con una sola carga y que tiene la capacidad de transformarse en una aspiradora de mano para limpiar otras superficies y llegar a los rincones de difícil acceso con ayuda de un accesorio específico.

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Esta aspiradora combina la potencia de succión que ofrece el cabezal TurboPro Detect de Shark con la tecnología FloorDetect, que detecta automáticamente los distintos tipos de suelo y ajusta en tiempo real la velocidad del cepillo para optimizar la limpieza tanto en alfombras como en suelos duros, como se explica en una nota de prensa.

Con la tecnología Anti Hair Wrap, el cepillo autolimpiante elimina el pelo largo y el pelo de mascotas durante la limpieza para evitar que se enreden. Incluye un sistema antialérgenos con filtración HEPA que captura y retiene más del 99,97 por ciento del polvo y los alérgenos (en partículas de 0,3 micras o superiores).

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Shark Cordless Vacuum cuenta con cinco años de garantía y ya está disponible por 199,99 euros en la tienda 'online' SharkNinja.es.