Rego confía en aprobar "a la vuelta de verano" la ley que prohibirá el acceso de menores de 16 años a las redes sociales

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La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, confía en que la Ley para la protección de los menores en entornos digitales, que prohibirá el acceso de menores de 16 años a redes sociales que incluyan contenidos dañinos para la infancia y adolescencia, se apruebe "a la vuelta del verano".

"La ley está ahora mismo en trámite parlamentario y se están trabajando ya estas últimas aportaciones que se han hecho para ceñir mejor la ley. Creo que vamos a tener una ley que yo confío en que se apruebe a la vuelta del verano, una ley que supone un punto de inflexión en la protección de derechos de niños y niñas en los entornos digitales", ha subrayado Rego en una entrevista concedida a Europa Press antes de la crisis migratoria en Ceuta.

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Además, ha puesto de relieve que han hecho "un esfuerzo" desde el Gobierno por "situar la responsabilidad donde corresponde", en "las grandes plataformas" y no sobre las familias.

"Esto no puede seguir siendo la ley de la selva. Por tanto, son las plataformas, son las redes sociales las que tienen que garantizar que el entorno es seguro y por tanto el límite lo tienen que gestionar ellos, no las familias. Es decir, nosotras lo que abogamos es por limitar el grado de acción de las grandes plataformas, de las tecnológicas y de los caudillos digitales", ha insistido.

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Recientemente, PSOE y Sumar acordaron en una enmienda a la ley que las plataformas digitales deban demostrar ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que no utilizan diseños adictivos, que no exponen a los menores de edad a contenidos o conductas perjudiciales, que protegen su privacidad y que ofrecen herramientas efectivas frente a contactos no deseados. Así, las redes sociales que no adapten sus contenidos y reciban una autorización expresa de la CNMC no podrán permitir el acceso a menores de 16 años.

Rego, que dice ser "partidaria de hablar de regulación más que de prohibición", ha explicado que "mientras todo esto se ordena", tienen que ser "más exigentes a la hora de que los niños y niñas accedan al entorno digital" para protegerles de unas plataformas que se mueven, según advierte, en una "ley de la jungla, porque el algoritmo es opaco, porque no hay patrones de transparencia".

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Además, ha señalado que "muchos especialistas" están advirtiendo de los problemas de salud mental, de capacidad de atención o de fijación de conocimiento "que está generando el entorno digital desregulado, orientado precisamente para generar patrones adictivos".

Por ello, aparte de la prohibición, Rego aboga por "mecanismos de pedagogía, de acompañamiento a través de la Estrategia Nacional de Entornos Digitales Seguros para familias, para el entorno familiar" y por que haya "alternativas a los entornos digitales".

Según ha precisado, "no se trata" de decir un "no radical" a los entornos digitales ni de "ir a posiciones maximalistas de rechazo" pero sí de "que haya una garantía absoluta de que el entorno digital es seguro para niños y niñas, a medida que van madurando y van entrando". "Que sea un proceso gradual, un proceso acompañado y un proceso con garantías", ha remarcado.

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En todo caso, la ministra de Juventud ha indicado que partían "de una posición mucho más exigente" pero que "hay un marco europeo con el que se debe cumplir y que ha rebajado notablemente la posibilidad de tener una ley mucho más ambiciosa". Si bien, ha precisado que habrá que ver "cómo queda definitivamente" la ley tras incorporar las enmiendas y las aportaciones de los grupos. Además, ha puntualizado que después tendrá que haber un reglamento de desarrollo y de concreción de la ley.

Por otro lado, Rego también ha destacado que esta ley se enmarca en un "crisol de medidas" y entre otras, ha enumerado la Ley Orgánica para el buen uso y la gobernanza de la Inteligencia Artificial (IA), la nueva Ley del derecho al honor o el Estatuto del Artista que regula la participación de menores de 16 años en actividades artísticas.

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COORDINACIÓN CON OTROS PAÍSES

Asimismo, ha puesto de relieve "la coordinación" con otros países. "No basta con normas a nivel estatal, a nivel de Estados. Hace falta también hablar y coordinarnos para que haya una gobernanza a nivel global. Y yo creo que ya estamos en ese camino. Yo creo que esto es una muy buena noticia porque sí que hay una sensibilidad de muchos países, incluso independientemente de los colores de los gobiernos, que van encaminadas hacia la necesidad de limitar y de regular y de ordenar el entorno digital", ha subrayado.

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Precisamente, a finales del mes de julio, el Parlamento de Francia aprobó la prohibición del uso de redes sociales para menores de 15 años, a la espera del pronunciamiento del Consejo Constitucional que, este pasado 14 de agosto, tumbó la ley al considerar que es desproporcionada y que atenta contra el derecho a la libertad de expresión y comunicación.

En respuesta al fallo, el presidente francés, Emmanuel Macron, ha encargado al primer ministro, Sébastien Lecornu, que el Gobierno "trabaje" en "una redacción jurídicamente sólida" a la luz del fallo y del marco europeo, apuntando además a que su objetivo sigue siendo llevar a cabo esta reforma "antes de la primavera de 2027".

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