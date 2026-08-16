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Alisia Vainio domina el maratón femenino, con récord del campeonato incluido

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Redacción deportes, 16 ago (EFE).- La finlandesa Alisa Vainio logró este domingo, con un tiempo de 2h22:26, récord de los campeonatos, la victoria en el maratón femenino de los Europeos de atletismo de Birmingham (Reino Unido).

La prueba de maratón tuvo su salida y llegada en la céntrica y monumental Victoria Square y se compuso de un tramo de un kilómetro que se recorrió al principio y al final de la carrera y de un circuito de 5 kilómetros al que se dieron ocho vueltas.

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Vainio, de 28 años, lideró la prueba desde el principio y el ritmo que impuso en los primeros kilómetros no pudieron seguirlo el resto de rivales, que se fueron descolgando poco a poco.

La finlandesa llegó a la meta en un tiempo de 2h22:26, seguida de la húngara Lilli Anna Vindics-Toth con 2h27:21, plata con marca personal, y la británica Abbie Donnelly, tercera con 2h27:33.

La primera española fue Carolina Robles, que completó su primer maratón en un campeonato continental y firmó una meritoria octava posición con 2h28:07. EFE

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