16/08/2026 España se despide del Mundial femenino de flag football con un octavo puesto. La selección española femenina de flag football ha finalizado su participación en el Campeonato del Mundo, que se está celebrando en Düsseldorf (Alemania), en octava posición, después de caer en la lucha por la quinta plaza ante Austria (32-42) y Panamá (27-38), y no ha podido igualar su mejor clasificación mundialista, el sexto puesto de Finlandia 2024. EUROPA DEPORTES ALEMANIA FEFA

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La selección española femenina de flag football ha finalizado su participación en el Campeonato del Mundo, que se está celebrando en Düsseldorf (Alemania), en octava posición, después de caer en la lucha por la quinta plaza ante Austria (32-42) y Panamá (27-38), y no ha podido igualar su mejor clasificación mundialista, el sexto puesto de Finlandia 2024.

Las jugadoras de Daniel Castañón, que rozaron las semifinales ante México (27-26), se quedaron a las puertas de meterse entre las cuatro mejores del mundo y pelear por un billete a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Ahora, ya miran hacia el Europeo de 2027, donde las tres primeras selecciones clasificadas accederán al preolímpico que decidirá las últimas plazas para la ciudad estadounidense.

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En los partidos para los puestos del quinto al octavo, España se cruzó primero con Austria, que dominó la primera parte y fue casi siempre por delante en el marcador. Olga Sotillo y Violeta Alexandra Wiksten igualaron momentáneamente el choque (14-14), pero antes del descanso el combinado centroeuropeo se marchó en el luminoso (14-28).

En la reanudación, Olga Sotillo, en dos ocasiones, recortó distancias (26-35), pero Austria amplió de nuevo las diferencias (26-42) para encarrilar el triunfo. Violeta Alexandra Wiksten estableció el definitivo 32-42.

Posteriormente, España se enfrentó a las panameñas en un choque muy igualado y con constantes alternativas en el marcador. Olga Sotillo, a pase de Mónica Rafecas, adelantó a España (6-0), pero Panamá reaccionó y se puso por delante (6-13). Mar Hernández puso el empate (13-13) y, antes del descanso, Alma Rodríguez, con una intercepción retornada para 'touchdown', volvió a poner a España por delante (19-13). Olga Sotillo redondeó la jugada con la conversión de dos puntos (21-13).

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Ya en la segunda mitad, Olga Sotillo anotó de nuevo, aunque las panameñas volvieron a tomar el mando (27-31). España lo intentó hasta el final, pero un nuevo 'touchdown' de las panameñas, con dos minutos por jugar, sentenció definitivamente el choque (27-38).