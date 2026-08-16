El ron se consolida en España al representar el 15,3% de las ventas de espirituosos y dinamizar la hostelería

Guardar

El ron consolida su presencia en España, ya que representa actualmente el 15,3% de las ventas de las bebidas espirituosos, además de ser un dinamizador de la hostelería.

En concreto, este destilado, que celebra este 16 de agosto el Día Internacional del Ron, se sitúa como la cuarta categoría del mercado, por detrás de los licores, el whisky y la ginebra, según los datos del último Informe Socioeconómico de Espirituosos España.

PUBLICIDAD

Su relevancia se integra dentro de un sector que en 2025 comercializó 173 millones de litros y generó una aportación económica y fiscal total de 7.050 millones de euros, de los cuales 4.575 millones correspondieron a su contribución económica directa, indirecta e inducida.

Más allá del volumen de negocio, desde la patronal destacan la fuerte vinculación del ron con el canal hostelero y la alta coctelería, donde ejerce un papel determinante como dinamizador del consumo de calidad. La diversidad de sus procesos de elaboración y envejecimiento ha permitido a este destilado convertirse en un ingrediente imprescindible para la innovación gastronómica en barra y mesa.

PUBLICIDAD

La identidad del ron nace de la fermentación y destilación de productos procedentes de la caña de azúcar. A partir de esta materia prima, diferentes territorios y productores han desarrollado a lo largo del tiempo procesos propios de elaboración, envejecimiento y mezcla que dan lugar a una enorme diversidad de estilos, perfiles aromáticos y formas de disfrutarlo.

Así, detrás de cada elaboración existe además un importante conocimiento profesional, desde la selección y tratamiento de las materias primas hasta la destilación, el envejecimiento o el arte de la mezcla. Un saber hacer que se ha transmitido y evolucionado durante generaciones y que hoy convive con la innovación y las nuevas tendencias de consumo.

PUBLICIDAD

En España, la tradición vinculada a los destilados procedentes de la caña encuentra una expresión singular en Canarias. El Ronmiel de Canarias, amparado por una Indicación Geográfica Protegida (IGP), es una bebida espirituosa elaborada a partir de ron, aguardiente de caña o sus destilados y miel, que hunde sus raíces en la cultura popular del archipiélago y se ha convertido en una de sus elaboraciones más reconocibles.

El director ejecutivo de Espirituosos España, Bosco Torremocha, ha reiterado que "el ron representa mucho más que una categoría de bebidas espirituosas". "Detrás de cada botella hay materias primas, conocimiento, tradición y empleo, pero también una cultura de producto que ha sabido evolucionar con el tiempo. Celebrar su día es también reconocer el trabajo de productores, distribuidores, profesionales de la hostelería y bartenders, fundamentales para trasladar al consumidor esa cultura de calidad y disfrute responsable", ha subrayado.

PUBLICIDAD

Además, la versatilidad del ron lo ha convertido en uno de los protagonistas de la coctelería internacional y en la base de algunas de sus recetas más reconocibles como son el mojito, el daiquiri, la piña colada y el cuba Libre, entre otros.