Argentina firma su adhesión a la Declaración del Consenso de Ginebra contra el aborto

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El Gobierno de Argentina ha formalizado este jueves su adhesión al Consenso de Ginebra sobre la Promoción de la Salud de la Mujer y el Fortalecimiento de la Familia, declaración en contra del aborto copatrocinada por Estados Unidos, Brasil, Egipto, Hungría, Indonesia y Uganda que fue firmada por más de una treintena de países en el año 2020.

"Nos incorporamos a esta coalición para aportar liderazgo, capacidad diplomática y proyección regional a una agenda fundada en la dignidad humana y la soberanía de las naciones", ha anunciado el ministro de Exteriores argentino, Pablo Quirno, en un mensaje publicado en redes sociales en el cual ha reivindicado a la declaración como un documento que "reafirma la protección de la vida humana y a la familia como elemento natural y fundamental de la sociedad".

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Esta adhesión, ha agregado el alto funcionario, "confirma el rumbo que trazó" el jefe del Ejecutivo argento, el ultraderechista Javier Milei. Dicha senda, ha aclarado, tiene que ver con "la vida, la libertad, la propiedad privada y el imperio de la ley".

Uno de los puntos suscritos por los firmantes de la declaración enfatiza que "en ningún caso debe promoverse el aborto como método de planificación familiar" y que "el niño necesita salvaguardas y cuidados especiales antes y después del nacimiento".

Sobre esta firma se ha pronunciado el embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas, quien se ha referido a ella como un "paso importante" para sumarse a una iniciativa de la cual, ha señalado, forman parte "más de 40 países" y a la que espera que "más naciones del hemisferio se sumen".

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Cabe recordar que la ley de interrupción voluntaria del embarazo está en vigor en el territorio argentino desde el 24 de enero de 2021, tras una larga lucha en favor de su despenalización. La misma garantiza el derecho a interrumpir el proceso gestacional hasta la semana 14, inclusive.