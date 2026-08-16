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Herido inconsciente un niño tras ser atropellado por un tractor en Espinosa de los Monteros (Burgos)

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Un niño de unos diez años ha resultado herido tras ser atropellado en la noche del sábado por un tractor en la plaza Sancho García de Espinosa de los Monteros (Burgos), según datos del 1-1-2 Castilla y León recogidos por Europa Press.

El incidente tuvo lugar minutos antes de las 22.31 horas, cuando la sala de emergencias del 1-1-2 recibió un aviso del atropello y de que el niño se encontraba inconsciente.

El 1-1-2 avisó a Guardia Civil de tráfico de Burgos, a Guardia Civil COS y a Emergencias sanitarias-Sacyl, que envió una ambulancia soporte vital básico, al personal médico del PAC de Espinosa de los Monteros y una unidad medicalizada de emergencias (UME).

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Finalmente, el menor herido fue trasladado en la UME al Hospital de Cruces en Vizcaya.

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