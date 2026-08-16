Asociaciones de prensa exigen a Marruecos que permita a EFE y RTVE informar en Castillejos

Guardar

Madrid, 16 ago (EFE).- La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) y la Asociación de la Prensa de Madrid (APM) expresaron este domingo solidaridad con los periodistas de EFE y Radiotelevisión Española (TVE) expulsados de Castillejos (Marruecos), y exigieron a las autoridades marroquíes que les permitan seguir informando desde allí.

Los periodistas de la Agencia EFE y RTVE se encontraban en Fnideq (Castillejos) cubriendo la información relacionada con la frontera española de Ceuta cuando un representante del Ministerio del Interior marroquí les ordenó que abandonaran la zona sin dar explicaciones.

PUBLICIDAD

Ambas organizaciones profesionales españolas condenaron hoy, en sendos comunicados, lo que consideran un "ataque a la libertad de información", reconocida en el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

Asimismo, apoyaron a los profesionales desplazados a Marruecos para informar de la crisis migratoria y los animó, al igual que al resto de medios de comunicación, a seguir informando para que se conozca lo que está ocurriendo.

La APM, en un mensaje publicado en la red social X, denunció que la medida de las autoridades de Marruecos supone un "claro atentado contra el libre ejercicio de la profesión periodística".

Las dos organizaciones se suman así a las denuncias de los responsables de EFE y RTVE, que han defendido el derecho a la libertad de información, después de que sus periodistas fueran obligados a abandonar Castillejos sin explicaciones.

El presidente de EFE, Miguel Ángel Oliver, instó a las autoridades marroquíes a respetar el libre ejercicio "responsable y riguroso" de los periodistas encargados de relatar lo que está sucediendo en esta ciudad marroquí próxima a Ceuta, en el norte de África.

PUBLICIDAD

También el presidente de RTVE, José Pablo López, exigió a las autoridades de Marruecos "plenas garantías y el máximo respeto" para que sus periodistas puedan trabajar libremente en cualquier punto del entorno fronterizo.

Fuentes del Gobierno español aseguraron que la embajada española de Rabat está en contacto permanente con los periodistas afectados y con las autoridades marroquíes para tratar de buscar una solución. EFE