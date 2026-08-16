Ejecutado en Irán un hombre por el atropello de varios policías durante las protestas contra el Gobierno

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Las autoridades iraníes han anunciado este domingo la ejecución de un hombre declarado culpable de actuar en favor de Israel y Estados Unidos, tras el presunto atropello mortal de varios agentes de la Policía durante las protestas antigubernamentales del pasado enero.

El reo, un hombre identificado como Shahram Sadeghi, había sido condenado a la pena capital por "llevar a cabo acciones operativas en favor del régimen sionista, Estados Unidos y grupos hostiles", ha informado el portal iraní de noticias Mizan Online.

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Según este medio, vinculado a las autoridades judiciales del país, Sadeghi atropelló a "varios" efectivos de las fuerzas de seguridad iraníes cerca del cruce de Golzar en la ciudad de Karaj, capital de la provincia de Elburz, causándoles la muerte.

El ataque, que la Justicia iraní ha considerado "deliberado", dejó hirió además gravemente a siete agentes de Faraja --el mando unificado de la Policía-- provocándoles lesiones en cabeza, piernas, manos y ojos.

Tras ser identificado y detenido, según apunta Mizan Online, Sadeghi "admitió" los hechos que tuvieron lugar en uno de los puntos de las concentraciones contra las autoridades iraníes.