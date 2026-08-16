Mónica García niega que Ceuta viva un "colapso sanitario" y cifra en 5.800 los migrantes atendidos durante la crisis

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La ministra de Sanidad, Mónica García, ha negado que Ceuta viva un "colapso sanitario", si bien ha reconocido que hay áreas "especialmente tensionadas" como en urgencia o plantas de medicina internas y quirúrgicas, a la vez que ha cifrado en 5.800 los migrantes que se han atendido en los últimos 15 días, tras el inicio de la crisis migratoria de finales de julio.

En una comparecencia ante los medios tras reunirse con el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, la ministra ha trasladado a la ciudad que "ninguna de las consultas y asistencias sanitarias se han suspendido", señalando asimismo que "hay un riesgo epidemiológico moderado para los migrantes y bajo para los ceutíes".

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García ha explicado que los principales riesgos están en la salubridad para las personas migrantes "que son las que pueden tener un mayor acceso a determinadas enfermedades infecciosas que hasta ahora han estado contenidas" y ha pedido al Gobierno de Ceuta que ceda más espacios en la ciudad para atenderlos.

La ministra ha indicado además que sobre los 5.800 personas migrantes atendidas en los últimos 15 días, 3.500 se han repartido en atención primaria y 2.300 en hospital. Asimismo, el primer día se atendió a 1.149 migrantes, y a lo largo de las semanas la presión "ha ido disminuyendo un 70%", con "una media en torno a 300 personas atendidas a lo largo de los diferentes días que ha ido variando entre 200 y 400".

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La titular de Sanidad ha subrayado que la situación está situada en el nivel 1 de la Guía para la Elaboración de Planes de Catástrofes en Hospitales del INGESA. "No hemos tenido que pedir más refuerzos, no hemos pedido al resto de las comunidades", ha añadido, para después incidir que no se han tenido que suspender vacaciones en Sanidad, como sí ha ocurrido en el Ejército y en los guardias civiles.

También ha reconocido la labor de los sanitarios y servidores públicos. "Si no ha habido colapso en nuestro sistema sanitario, es gracias a los profesionales", ha apuntado.

((Seguirá ampliación))