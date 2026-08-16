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El rey Felipe VI contacta con Azcón para expresarle su preocupación por el incendio de Huesca

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El rey Felipe VI ha trasladado por teléfono al presidente de Aragón, Jorge Azcón, su preocupación por el incendio en Las Peñas de Riglos (Huesca), que afecta ya a una superficie de 16.600 hectáreas y cuenta con más de un millar de efectivos trabajando en su extinción.

Según ha informado Zarzuela este domingo, los Reyes han solicitado a Azcón que transmita "su apoyo y afecto a los alcaldes de los municipios afectados por el fuego".

Felipe VI también mantuvo contacto este sábado con el presidente andaluz, Juanma Moreno, para interesarse por la situación de Granada tras el terremoto de magnitud 5 originado en la localidad de Alhendín y por la evolución del incendio forestal de Niebla (Huelva).

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