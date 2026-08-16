Más de medio centenar de muertos, 135 heridos y 5.000 evacuados por el terremoto indonesio

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Yakarta, 16 ago (EFE).- Las autoridades de Indonesia elevaron este domingo a 53 el número de muertos y a 135 el de heridos tras el fuerte terremoto de magnitud 7,7 que el sábado sacudió la costa de la isla de Flores, al este del archipiélago, que ha obligado a evacuar a 5.000 personas, mientras las autoridades continúan las labores de rescate.

La Agencia de Gestión de Desastres Local (BPBD, por sus siglas en indonesio) reportó en su último balance 53 fallecidos, con víctimas mortales en los distritos de Manggarai (25), Manggarai Oriental (20), Sikka (4), Ende (2), Nagekeo (1) y Manggarai Occidental (1).

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Además, 135 personas resultaron heridas en estas localidades, con más de medio centenar en estado grave, indicó la BPBD, que no informó sobre desaparecidos entre los escombros.

"El impacto ha sido significativo", indicó en un comunicado el gobernador provincial, Emanuel Melkiades Laka Lena, quien aseguró que "muchos ciudadanos han fallecido o resultado heridos; viviendas e instalaciones públicas han sufrido daños; y las actividades comunitarias se han visto interrumpidas".

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"Nos estamos enfocando en la búsqueda y evacuación de las víctimas, los servicios de salud, el suministro de artículos de primera necesidad y refugios, y la restauración del acceso al transporte y la infraestructura afectados", agregó.

Más de 5.000 vecinos de Flores permanecen desplazados, al tiempo que las autoridades siguen recopilando y verificando los datos sobre las personas evacuadas, algunas en centros de evacuación públicos y otras alojadas en casa de familiares o conocidos.

Mientras continúan las labores de rescate, "satisfacer las necesidades básicas y proporcionar suministros en los centros de evacuación es ahora una prioridad", dijo en un comunicado el jefe de información de la BPBD, Berton SP Panjaitan.

El portavoz señaló que los supervivientes, ubicados en polideportivos y otros "puntos de evacuación", "necesitan urgentemente" bienes de primera necesidad como tiendas de campaña, arroz, medicamentos, mantas, agua potable y generadores.

Entre los desplazados se encuentra Charles, vecino de Nagekeo, localidad próxima al epicentro, cuya vivienda resultó gravemente dañada por el fuerte temblor. "Tengo miedo de volver, pero tengo que hacerlo", confiesa a EFE desde un polideportivo después de inspeccionar el estado de su casa.

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Charles ha regresado al refugio temporal por "temor a que se produzca otro terremoto o un tsunami", ya que vive con su mujer y sus dos hijos "muy cerca del mar".

El terremoto, que tuvo lugar cerca de las 06:00 de la mañana del sábado hora local (22:00 GMT del viernes) con el epicentro unos 62 kilómetros al noroeste de Ende, la ciudad más poblada de Flores, causó también graves daños materiales en la isla. De un total de 995 réplicas, 46 fueron percibidas por la población.

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Según el último balance de la BPBD, 154 viviendas sufrieron daños graves, 49 daños moderados y 38 daños menores, aunque en comunicados previos la agencia había situado en más de un millar el número de edificios afectados.

Por su parte, el presidente del país, Prabowo Subianto, transmitió en sus redes sociales "condolencias por la tragedia del terremoto ocurrido en (la provincia de) Nusa Tenggara Oriental".

En respuesta a la creciente magnitud del desastre, el gobierno provincial está tramitando un decreto para declarar el estado de emergencia en la región durante los próximos 14 días, con el objetivo de coordinar la ayuda con las autoridades centrales. Medidas similares también han sido adoptadas oficialmente en los distritos y ciudades afectadas.

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Se calcula que unos dos millones de personas viven en la isla de Flores, con Ende y Maumere entre sus principales ciudades.

Indonesia, vasto archipiélago en vías de desarrollo de más de 17.000 islas, se encuentra en el llamado 'Anillo de Fuego del Pacífico', una zona de intensa actividad sísmica y volcánica debido a la convergencia de varias placas tectónicas. EFE

(foto)(vídeo)