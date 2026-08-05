Taiwán investiga a 17 empresas chinas por presunta captación ilegal de talento tecnológico

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Taipéi, 5 ago (EFE).- Las autoridades judiciales de Taiwán investigan a diecisiete compañías chinas por presunta captación ilegal de profesionales de alta tecnología en la isla, en el marco de los esfuerzos del Gobierno por proteger la industria local de diseño y fabricación de chips de alta gama, informaron este miércoles fuentes oficiales.

Más de 330 efectivos registraron 64 ubicaciones e interrogaron a más de un centenar de personas entre el 13 de julio y el 4 de agosto, como parte de una "operación simultánea" contra diecisiete firmas del gigante asiático sospechosas de "captar ilegalmente talento de alta tecnología" en Taiwán, según un comunicado de la Oficina de Investigación del Ministerio de Justicia.

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Entre las compañías investigadas se encuentran Goke Microelectronics, diseñadora de circuitos integrados que cotiza en la Bolsa de Shenzhen, y CosMX, dedicada a la producción de baterías de litio y cotizada en el parqué de Shanghái.

"Después de que el Ministerio de Asuntos Económicos revocara la licencia de su oficina de representación en Taiwán, (CosMX) siguió ejerciendo actividad de captación", expuso el comunicado.

Otra de las empresas implicadas en la investigación es Aosheng Hi-tech, especializada en la fabricación de materiales compuestos de fibra de carbono y cuyo producto figura entre los tres primeros del mundo por cuota de mercado.

"Sin autorización de las autoridades taiwanesas, (Aosheng Hi-tech) se instaló en Taiwán mediante una reinversión canalizada por un residente de Hong Kong a través de una sociedad hongkonesa, y captó ilegalmente talento y ejerció actividad empresarial", detalló el texto.

Según la Oficina de Investigación, muchas de estas compañías encubren su verdadera identidad creando falsas empresas de capital taiwanés o extranjero, estableciendo oficinas sin autorización o enviando empleados a través de consultoras de recursos humanos.

El organismo puso en marcha a finales de 2020 un proyecto especial de "vigilancia activa", con el que hasta la fecha ha investigado más de un centenar de casos relacionados.

Taiwán produce una parte sustancial de los chips avanzados a nivel global, esenciales para el desarrollo de dispositivos y aplicaciones de inteligencia artificial, y las autoridades consideran al sector como vital para la seguridad nacional de la isla. EFE