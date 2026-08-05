Cigudosa, presidente de la Comisión del Trío de Eclipses: "Es como un Mundial. Estamos preparados para estos eventos"

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El presidente de la Comisión Interministerial para el Trío de Eclipses y secretario de Estado de Ciencia, Innovación y Universidades, Juan Cruz Cigudosa, ha asegurado que España está "preparada" para el eclipse total de Sol del próximo 12 de agosto, un evento que provocará la llegada de millones de personas a las zonas que se encuentran dentro de la franja de totalidad.

"España es un país que está preparado para recibir grandes eventos. Hemos organizado eventos de rango mundial, como mundiales u olimpiadas, y está en ese rango. Es un país preparado", ha señalado en una entrevista con Europa Press el secretario de Estado.

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El país lleva un año y medio preparándose para el eclipse total de Sol, que atravesará más de la mitad del país dentro de una semana. Para ello, se constituyó la Comisión Interministerial del Trío de Eclipses, presidida por Cigudosa y que implica a trece ministerios, a las 17 comunidades autónomas y a la Federación Española de Municipios y Provincias.

En este contexto, el 'número 2' de Ciencia ha destacado que, desde el primer momento, la coordinación ha sido "extraordinaria": "Todos nos hemos enfrentado a un fenómeno en el que sabemos cuándo va a ocurrir, no es una cosa aleatoria y, por lo tanto, hemos podido prever nuestras opciones".

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Para preparar la llegada del eclipse, ha detallado que, entre otros, hay un grupo de trabajo dedicado a movilidad y seguridad; otro a impacto económico; otro a previsión y protección civil y riesgo medioambiental; otro a salud pública; y otro a divulgación. "¿Este país está preparado? Sí, lo estamos. ¿Somos capaces de hacerlo? Sí", ha zanjado.

Sobre si este evento va a provocar que haya un mayor interés por la ciencia entre los españoles, Cigudosa ha recordado que la final del Mundial que ganó España hizo que la afición por el fútbol fuera "mayor" en todas las edades.

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"ESPERO QUE LAS NIÑAS DECIDAN SER ASTRÓNOMAS Y ASTROFÍSICAS"

"Esto es parecido, me gusta comparar lo que va a pasar esta semana con la final de un Mundial. Vas a vivir un momento que tiene que ver mucho con la ciencia y no hemos elegido el día o la hora, pero ha coincidido que es una hora prime time y que va a ser transmitida en directo por televisiones de todo el mundo desde nuestro país. Espero que después haya una generación de niñas que decidan hacerse astrónomas y astrofísicas", ha deseado.

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El secretario de Estado ha explicado que el próximo 12 de agosto España vivirá "una situación muy peculiar, extraordinariamente poco frecuente y que va a servir para que se perciba la ciencia como un regalo para la gente".

"En la franja de totalidad se hará de noche total, el viento cambiará, los animales dejarán de cantar o de emitir sus sonidos propios, la temperatura bajará y eso produce una sensación extraña de tener una noche durante el día. Este periodo de totalidad dura entre 1 minuto y 1 minuto y medio e inmediatamente después también va a haber perseidas. Serán dos fenómenos de esta naturaleza muy poco frecuentes", ha puntualizado.

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En esta zona de totalidad, que afecta a 13 comunidades autónomas, viven habitualmente 16 millones de personas durante esa época del año (entre residentes y personas de vacaciones) y el Gobierno prevé que haya entre 1 millón y 6 millones más de personas con motivo del eclipse, lo que supone que habrá entre 17 y 22 millones de personas viendo el eclipse en la franja de totalidad. "De las zonas próximas hacia la zona de totalidad habrá entre 400.000 y 1 millón y medio más de desplazamientos", ha precisado.

En este sentido, Cigudosa, que calcula que "decenas de miles de efectivos" estarán vigilando durante el evento, ha alertado de que las grandes vías "van a tener mucha afluencia", por lo que ha recomendado a los ciudadanos "planear mejor el viaje". "El primer mensaje es que si tú puedes verlo desde un sitio en el que no te tienes que desplazar, lo hagas y, si tienes que moverte, hazlo con responsabilidad, evita congestionar las vías en las últimas horas del día y lleva el coche con agua, alimentos o con las baterías de los móviles cargadas", ha aconsejado.

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El eclipse total de Sol, que supone una oportunidad "extraordinaria" para la España vaciada en palabras del presidente de la Comisión Interministerial del Trío de Eclipses, tendrá un impacto económico estimado en 347 millones de euros, basado en las pernoctaciones.

LOS INCENDIOS, UNO DE LOS RIESGOS "MÁS PRESENTES"

Esta semana, según ha avanzado Cigudosa, se va a constituir una unidad de valoración de riesgo por el eclipse, ante el peligro por los incendios forestales o las complicaciones relativas a la movilidad.

"Los incendios son uno de los riesgos que tenemos más presentes. La unidad de evaluación de riesgos va a lanzar boletines diarios, va a estar en coordinación con las direcciones de protección civil de todas las comunidades autónomas. La DGT estará preparada, mantendrá actualizadas todas las vías que son accesibles y en qué sentido lo son. Es importante prever eso al desplazarnos porque no queremos un embotellamiento", ha avisado.

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Para prevenir los incendios forestales, todas las comunidades autónomas han recibido un decálogo a través del Ministerio de Turismo, "con instrucciones claras" y recomendaciones en castellano, inglés y lenguas cooficiales. "Está prohibido hacer fuego, no podemos ser más específicos. Lo máximo que podemos decir es reforzar este mensaje todo el tiempo", ha aseverado.

Respecto a la medida de Tres Cantos (Madrid) de suspender las actividades por el eclipse ante el alto riesgo de incendios, Cigudosa ha defendido que las unidades de protección civil de cada comunidad autónoma "son muy profesionales" y están pensando en este tipo de decisiones.

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Desde el punto de vista científico, este fenómeno, aunque ya es "muy conocido", todavía permite "realizar observaciones importantes", por ejemplo, en la corona, observar "la dinámica propia de la fusión nuclear que ocurre en el Sol". "La forma de observar nos va a permitir que se obtengan datos que habitualmente no están disponibles. Entonces, es importante el impacto científico y que se perciba por toda la población que se está viendo y haciendo ciencia", ha comentado.

DISFRUTAR EL ECLIPSE "DE FORMA CORRECTA" Y CON SEGURIDAD

Para seguir el eclipse total de Sol "de una forma correcta", el secretario de Estado ha insistido en, si es posible, ver el eclipse sin trasladarse a otro sitio: "Disfrútalo con tu familia, con tus amigos, desde tu lugar de residencia, donde estés ese día".

En el caso de que ver el eclipse implique un desplazamiento, ha pedido hacerlo "con mucha antelación y con planificación". "Estudia las rutas que vas a tener para llegar a los sitios a los que quieres llegar, estudia las directrices de la DGT sobre esas rutas y planéalo con tiempo", ha subrayado.

Asimismo, el 'número 2' de Ciencia ha recalcado que para llegar a las zonas de observación se puede hacer de manera escalonada, pero ha advertido de que, cuando el evento termina, "acaba bruscamente y la gente probablemente tenga la tendencia de salir toda a la vez". Por lo tanto, ha pedido planificar tanto la llegada como la salida y ha recordado que, tras el eclipse, se podrá disfrutar de una noche de perseidas "maravillosa" y prolongar la estancia.

"Si vas a un sitio que no es un núcleo urbano, lleva agua, lleva baterías, lleva comida, lleva gorras, paraguas si hace falta y, sobre todo las gafas, que las tengan todas las personas. Espero que todo el mundo diga: 'A mi alrededor no había ningún loco que no llevara gafas'", ha manifestado.