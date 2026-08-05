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Civitatis y Ouigo se alían para ofrecer experiencias turísticas a los viajeros de alta velocidad

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Civitatis y la compañía de trenes de alta velocidad Ouigo han firmado una alianza estratégica para integrar la oferta de tours, visitas guiadas y actividades de ocio en los destinos a los que viajan los pasajeros de la operadora ferroviaria.

La colaboración se enmarca dentro de la iniciativa 'Ouigo Match', un programa diseñado por la compañía de transporte para ofrecer ventajas añadidas a sus clientes.

A través de este acuerdo, los usuarios podrán descubrir y reservar propuestas culturales y gastronómicas en ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia o Sevilla desde la propia plataforma habilitada para la alianza, accediendo a beneficios exclusivos.

Con este movimiento, ambas firmas buscan adaptarse a las tendencias actuales del sector turístico, orientadas a la interconectividad de servicios para que el usuario pueda planificar tanto el transporte como las actividades en destino en un único proceso fluido.

En este contexto, Civitatis fortalece su posición competitiva como agregador B2B e intermediario clave en el sector. La firma apalanca su modelo de negocio en una cartera de productos seleccionados y en un activo de reputación online respaldado por más de 5 millones de opiniones verificadas de clientes, un factor determinante para elevar la tasa de conversión en las reservas.

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