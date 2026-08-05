PSOE-M registra una batería de preguntas en la Asamblea para "esclarecer" el "coste total" del viaje de Ayuso a México

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El PSOE-M ha registrado una batería de preguntas en la Asamblea de Madrid dirigidas al Gobierno regional con el objetivo de "esclarecer" cuál es el "coste total" del viaje realizado en el mes de mayo por la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, a México.

Entre otras cuestiones, reclama conocer cuándo tiene previsto publicar la totalidad de los gastos del desplazamiento, cuál fue su coste total y el importe correspondiente al alojamiento, la locomoción y la manutención de la presidenta.

Asimismo, solicita que se aclare qué gastos fueron asumidos por la Comunidad de Madrid, si el Ejecutivo regional sufragó el alojamiento y por qué, hasta la fecha, no se han hecho públicos los gastos de transporte y hospedaje vinculados a ese viaje.

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La portavoz del PSOE en la Asamblea, Mar Espinar, ha criticado que la Comunidad de Madrid haya publicado "solamente los gastos de la sala de autoridades de Barajas" correspondientes al viaje y ha reclamado que se hagan públicos "el resto de costes" asociados al desplazamiento.

"¿Y el resto? El alojamiento, los vuelos, la vida padre que se pegó en Riviera Maya. ¿Pero qué broma es esta?", ha manifestado Espinar en declaraciones remitidas a los medios.

La socialista ha sostenido que los madrileños tienen derecho a conocer "quién" sufragó el viaje y cuánto costó en caso de que se financiara con fondos públicos. "Queremos saber quién ha pagado ese viaje a México. Si lo hemos pagado con dinero público, ¿cuánto nos ha costado?", ha señalado.

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Asimismo, ha reclamado información sobre los gastos de hoteles, restaurantes y otros conceptos vinculados al viaje y ha afirmado que, si dichos costes fueron asumidos por terceros, debe aclararse "a cambio de qué y para favorecer qué negocios".

Sobre los gastos acometidos, desde el Gobierno autonómico aseguraron que los viajes institucionales al extranjero los pagan siempre las administraciones correspondientes. "Cualquier viaje internacional que realiza cualquier miembro de cualquier gobierno pues se paga con cargo a los presupuestos correspondientes", señaló el portavoz, Miguel Ángel García Martín.

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"SE ESTÁN RIENDO DE TODOS LOS MADRILEÑOS"

Por otro lado, Espinar también se ha referido al ático de Chamberí que compró y después puso en venta la Comunidad de Madrid con el objetivo de "reforzar la reconstrucción" de la Sierra Oeste tras el incendio, según apuntó Ayuso.

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"Le estamos pagando el ático de lujo que tampoco sabemos cuánto nos ha costado ni la comisión que se ha llevado la exclusiva agencia que se lo vendió. Se están riendo de todos los madrileños sin pudor y sin vergüenza", ha concluido.