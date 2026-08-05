Mohamed Salah llega hoy a Turquía para fichar por el Trabzonspor

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Ankara, 5 ago (EFE).- El delantero y capitán de la selección egipcia de fútbol, Mohamed Salah, llega este miércoles a Turquía para firmar con el club Trabzonspor, según anunció el equipo en su página web.

"El futbolista profesional Mohamed Salah, con quien hemos iniciado negociaciones para su traspaso, estará en la Terminal de Aviación General del Aeropuerto Atatürk de Estambul a las 12.00 del miércoles 5 de agosto para completar el proceso", anunció el club de la ciudad de Trebisonda, en la costa del mar Negro. EFE

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