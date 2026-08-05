Líderes de 14 países árabes y musulmanes condenan "violaciones" de Israel en Al Aqsa y el Santo Sepulcro

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Dirigentes de 14 países árabes y musulmanes han condenado este miércoles desde Amán, capital de Jordania, las políticas y actuaciones de Israel dirigidas a "alterar la identidad árabe, musulmana y cristiana" de Jerusalén Este, en particular en la Mezquita Al Aqsa y la Iglesia del Santo Sepulcro, así como a afianzar su "ocupación" de esta localidad y del resto del territorio palestino.

Los ministros de Exteriores de Jordania, Túnez, Argelia, Irak, Qatar, Arabia Saudí, Somalia, Palestina, Egipto, Marruecos, junto al secretario general de la Liga de Estados Árabes y representantes de Indonesia, Pakistán, Turquía y Malasia, se han reunido este miércoles en la capital jordana, donde han rechazado estas políticas que consideran "una violación flagrante del Derecho internacional y de las obligaciones de Israel como potencia ocupante".

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En un comunicado conjunto difundido al término del encuentro, los dirigentes han condenado asimismo "todas las violaciones israelíes" en la Mezquita de Al Aqsa, en particular las "incursiones cada vez más frecuentes" por parte de colonos, ministros y funcionarios y "facilitadas y protegidas por las autoridades".

A ello se suman las "prácticas provocadoras y las declaraciones incendiarias", las restricciones al acceso de los fieles al templo y las "continuas excavaciones ilegales" bajo la mezquita y sus inmediaciones, una denuncia que han extendido a la Iglesia del Santo Sepulcro y el resto de "lugares sagrados cristianos".

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Los 14 países y la Liga de Estados Árabes han acordado "proporcionar todo tipo de ayuda" para fortalecer las instituciones palestinas en Jerusalén Este, la cual, han recordado a Israel "es la capital del Estado de Palestina". "Israel no tiene soberanía sobre ella", han agregado en una nota en la que han defendido la solución de dos Estados como "única vía para alcanzar una paz justa, duradera y global".

Por todo ello, han instado al resto de la comunidad internacional y al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas a que "actúen de inmediato para poner fin a todas las medidas ilegítimas de Israel en Jerusalén ocupada y sus lugares sagrados, que se están intensificando en el marco de una política israelí sistemática destinada a afianzar la ocupación (...) mediante la expansión de los asentamientos, la anexión de tierras, el asfixiamiento de la economía palestina, los ataques contra las instituciones nacionales palestinas, la escalada del terrorismo de los colonos y los ataques contra la UNRWA".

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Además, han acordado la puesta en marcha de una "acción conjunta para movilizar una respuesta internacional eficaz" que termine con estas actuaciones y políticas "ilegítimas" de Israel que "agravan la tensión" y obligar a este país a que respete "el statu quo histórico y jurídico en Jerusalén y sus lugares sagrados".

Esto incluye la convocatoria de una reunión "ministerial" de los miembros de la Organización de Cooperación Islámica y la Liga de los Estados Árabes durante la semana de alto nivel de la Asamblea General de la ONU, prevista en Nueva York en septiembre, con el objetivo de "abordar la "peligrosa escalada israelí en Jerusalén y sus lugares sagrados, así como las formas de hacerle frente".

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Por su parte, el Ministerio de Exteriores de Israel ha respondido a estas declaraciones, asegurando que se basan en "acusaciones falsas, distorsiones históricas y un desprecio total por los hechos".

"Resulta especialmente cínico acusar a Israel de violar la libertad de culto al tiempo que se declara que todo el Monte del Templo es un lugar de culto exclusivo para los musulmanes, ignorando el vínculo histórico del pueblo judío con Jerusalén y sus lugares más sagrados", ha señalado la cartera dirigida por Gideon Saar en sus redes sociales.

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Además, Israel ha asegurado que Jerusalén "nunca ha estado más abierta y accesible para los fieles de todas las confesiones" que bajo su soberanía, si bien ha defendido que las autoridades israelíes "mantienen su compromiso de preservar la libertad de culto, mantener el statu quo en el Monte del Templo y adoptar todas las medidas necesarias para garantizar el orden público y la seguridad de todos los visitantes".