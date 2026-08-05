Ecuador e Israel iniciarán próximamente negociaciones para un acuerdo de libre comercio

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Guayaquil (Ecuador), 5 ago (EFE).- Ecuador e Israel iniciarán próximamente las negociaciones para suscribir un acuerdo de libre comercio, según acordaron este miércoles, en Quito, el ministro de Relaciones Exteriores ecuatoriano, Roberto Kury y su homólogo israelí, Gideon Sa'ar.

Así lo informó en un comunicado el Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel, que catalogó de "histórica" la visita de Sa'ar a Ecuador, en la que también tuvo un encuentro con el presidente, Daniel Noboa.

El canciller de Israel se reunió esta mañana con Kury, y posteriormente, junto al ministro del Interior de Ecuador, John Reimberg, suscribieron un acuerdo de cooperación para combatir el terrorismo y una declaración conjunta sobre un diálogo económico ampliado.

"Gracias, ministro Roberto Kury por su cálida bienvenida y amistad. Fue un placer reunirme con usted hoy en Quito durante la primera visita de un ministro de Relaciones Exteriores de Israel a Ecuador en 44 años", destacó en su cuenta de X el canciller Sa'ar.

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El ministro israelí agregó que, además de acordar avanzar pronto en negociaciones para un tratado de libre comercio, firmaron los dos mencionados documentos adicionales que reflejan una alianza cada vez más profunda entre ambos países.

"También acordamos profundizar la cooperación práctica a través de MASHAV, la Agencia de Israel de Cooperación Internacional para el Desarrollo", añadió el canciller.

El Gobierno de ese país enviará a un experto con el objetivo de profundizar la cooperación bilateral en materia agrícola, uno de los seis especialistas en agricultura que Israel tiene actualmente desplegados en el mundo.

Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador señaló que la declaración sobre el diálogo económico ampliado es un "mecanismo que impulsará la cooperación en comercio, inversión, ciberseguridad, innovación y tecnología" y que el acuerdo sobre terrorismo permitirá "el intercambio de información, la coordinación institucional y el desarrollo de capacidades".

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El canciller Kury dijo que Sa'ar y Noboa tuvieron una conversación "muy buena" sobre "cómo mejorar la relación entre ambos países, atraer inversión extranjera, ampliar mercados y el comercio, y tener más colaboración en el área de seguridad". EFE

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