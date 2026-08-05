El director de 'Heated Rivaldy' pide a sus seguidores que den "espacio" a los actores

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Toronto (Canadá), 5 ago (EFE).- El enorme éxito de la serie de televisión 'Más que rivales' ('Heated Rivalry') ha provocado que su director, Jacob Tierney, solicitase este miércoles a los seguidores del drama romántico que "den espacio" a su equipo mientras se graba la segunda temporada en las ciudades canadienses de Toronto y Montreal.

En un mensaje colgado en sus redes sociales, Tierney agradeció a los fans su "apoyo, entusiasmo y generosidad" desde que el romance gay se comenzara a emitir en la plataforma HBO Max en 2025.

Pero el director canadiense añadió que si alguien se topa con ellos durante el rodaje, "por favor, den a los protagonistas y al equipo el espacio que necesitan para hacer lo que mejor hacen".

El mensaje de Tierney se produce después de que los dos protagonistas de la serie, Hudson Williams y Connor Storrie, fuesen descubiertos juntos este fin de semana en Toronto.

Las fotos de los dos actores, en las que Williams aparece caminando con una bolsa de plástico de Canadian Tire, una popular tienda canadiense, aparecieron en las redes sociales.

El tirón de los protagonistas de 'Más que rivales' es tal que la bolsa rojinegra de Canadian Tire, que cuesta 1,99 dólares canadienses (1,4 dólares estadounidenses o 1,2 euros) se ha convertido en un objeto de deseo para muchos de los seguidores de la serie.

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'Más que rivales' se centra en el romance que mantienen durante años Shane Hollander (Williams) e Ilya Rozanov (Storrie), dos estrellas internacionales de hockey sobre hielo que juegan en equipos rivales y pasan de tener relaciones sexuales esporádicas a una relación romántica.

La serie está basada en la serie de libros 'Game Changers' de la escritora Rachel Reid y se ha convertido en un éxito mundial, especialmente entre el público femenino. EFE