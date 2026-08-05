Hutíes dicen haber golpeado y obligado a dar la vuelta a petrolero saudí en golfo de Aden

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Saná, 5 ago (EFE).- Los rebeldes hutíes del Yemen afirmaron este miércoles haber alcanzado con un misil balístico al petrolero saudí Daisy en el golfo de Aden, lo que obligó al buque a retroceder, en el segundo ataque de esta jornada reivindicado por los insurgentes yemeníes contra la navegación vinculada a Arabia Saudí.

El portavoz militar de los hutíes, Yahya Sarea, dijo en un comunicado que el ataque fue efectuado "en cumplimiento de la decisión de prohibir la navegación marítima al enemigo saudí", y afirmó que el misil balístico "logró su objetivo, alcanzó el barco y lo obligó a dar la vuelta".

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Hasta el momento se desconoce el alcance de los daños al buque, si bien la entidad de la Marina británica Operaciones Marítimas Comerciales (UKMTO) dijo anteriormente en una alerta que recibió un informe de un incidente a unas 95 millas náuticas al sureste de Aden, donde se reportó una fuerte explosión cerca del barco.

La entidad afirmó que la tripulación estaba a salvo, sin aportar más detalles.

Tras celebrar la acción, Sarea indicó que el movimiento chií respaldado por Irán estaba "monitorizando de cerca todos los movimientos de los petroleros saudíes" y reiteró que no permitirán el paso a ningún buque, "sea desde el sur o desde el norte del mar Rojo", hasta que se cumplan las demandas de los hutíes.

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Los rebeldes imponen desde el pasado 20 de julio un bloqueo marítimo a Arabia Saudí, país que lidera desde 2015 una coalición militar contra los insurgentes y al que los hutíes acusan del bombardeo del pasado 13 de julio contra el aeropuerto internacional de Saná, la capital del Yemen controlada por el movimiento chií.

Riad, que apoya al Gobierno internacionalmente reconocido del Yemen, controla de facto el espacio aéreo y las aguas territoriales de ese país, algo que los hutíes llevan denunciando desde hace más de una década.

Los hutíes ya reivindicaron este miércoles un ataque contra el petrolero saudí Wafa frente a la costa saudí de Yanbu, en el mar Rojo, y afirmaron que Riad está intentando desviar sus rutas por el norte de esta vía, hacia el canal de Suez, por las amenazas de los rebeldes en el estrecho de Bab al Mandeb. EFE

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